| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

嫖客名冊 驚見孝子「 帶爸爸來」

2017-03-20

〔記者王冠仁／台北報導〕中國籍女子來台賣淫，警方搗破應召站，起出記載職業、癖好的嫖客名冊，赫見寫道「帶爸爸來」，警方追問服務「孝子」的應召女，原來有名男子帶父親來嫖妓，但非「父子同上」，而是男子委託應召女好好「照顧」後，即到附近等待，待爸爸完事再回來付錢離去；警方直呼不可思議，開玩笑感嘆：「居然有這種『孝子』！」

拜託好好「照顧」

警方調查，李慶中（49歲）綽號「阿中」，經營「微風應召站」，李男先前往中國物色年輕女子以觀光名義來台賣淫，安排住進台北市新生北路上某大樓套房，警方接獲檢舉逮捕李男及劉姓、葉姓2名叩客人員、6名中國應召女，查獲18萬元賣淫款項、嫖客名冊等。

警方發現，嫖客名冊專門登記嫖客的特徵、職業、癖好，查出嫖客中，竟有律師、警察、計程車司機等各行各業，其中被登記為警察的尋歡客，已移交督察人員查處。

業者透露，有嫖客要去法院報到，坐牢前特地來「解決」，也有嫖客是殘障人士，沒交過女友，只好來應召站解決生理需求，甚至有嫖客「給錢不辦事」，被應召站形容「怪怪的」。

客人特徵 千奇百怪

據悉，有嫖客來辦事卻不脫衣，被應召女發現嫖客是「女兒身」，「是個女T」（女同性戀）；更有嫖客缺錢，將歪腦筋動到應召女頭上，來應召站叫小姐，卻要應召女簽借據、本票；名冊上被標註「報警」、「危險」嫖客，則是嫖客對服務不滿意、故意找碴，完事後嗆聲「要報警」；甚至也有嫖客被形容是「智障」。

中國應召女 遭剝削

警方說，這些中國應召女被李男層層剝削，每次性交易只能拿到4成當酬勞，不少應召女為「賺回本」，只能利用月事沒來期間拚命下海。警訊後將李男等3人依人口販運、妨害風化等罪嫌移送，6名中國賣淫女移送移民署收容等待遣返。

廣告
  • 警方查扣到的嫖客名冊，有兒子帶老爸來嫖妓。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣到的嫖客名冊，有兒子帶老爸來嫖妓。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方查扣到的嫖客名冊，記載千奇百怪。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣到的嫖客名冊，記載千奇百怪。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方將應召女移送移民署等待遣返。（記者王冠仁翻攝）

    警方將應召女移送移民署等待遣返。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 嫖客 嫖客名冊 孝子
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：嫖客名冊 驚見孝子「 帶爸爸來」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.