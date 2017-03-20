嫖客名冊 驚見孝子「 帶爸爸來」
2017-03-20
〔記者王冠仁／台北報導〕中國籍女子來台賣淫，警方搗破應召站，起出記載職業、癖好的嫖客名冊，赫見寫道「帶爸爸來」，警方追問服務「孝子」的應召女，原來有名男子帶父親來嫖妓，但非「父子同上」，而是男子委託應召女好好「照顧」後，即到附近等待，待爸爸完事再回來付錢離去；警方直呼不可思議，開玩笑感嘆：「居然有這種『孝子』！」
拜託好好「照顧」
警方調查，李慶中（49歲）綽號「阿中」，經營「微風應召站」，李男先前往中國物色年輕女子以觀光名義來台賣淫，安排住進台北市新生北路上某大樓套房，警方接獲檢舉逮捕李男及劉姓、葉姓2名叩客人員、6名中國應召女，查獲18萬元賣淫款項、嫖客名冊等。
警方發現，嫖客名冊專門登記嫖客的特徵、職業、癖好，查出嫖客中，竟有律師、警察、計程車司機等各行各業，其中被登記為警察的尋歡客，已移交督察人員查處。
業者透露，有嫖客要去法院報到，坐牢前特地來「解決」，也有嫖客是殘障人士，沒交過女友，只好來應召站解決生理需求，甚至有嫖客「給錢不辦事」，被應召站形容「怪怪的」。
客人特徵 千奇百怪
據悉，有嫖客來辦事卻不脫衣，被應召女發現嫖客是「女兒身」，「是個女T」（女同性戀）；更有嫖客缺錢，將歪腦筋動到應召女頭上，來應召站叫小姐，卻要應召女簽借據、本票；名冊上被標註「報警」、「危險」嫖客，則是嫖客對服務不滿意、故意找碴，完事後嗆聲「要報警」；甚至也有嫖客被形容是「智障」。
中國應召女 遭剝削
警方說，這些中國應召女被李男層層剝削，每次性交易只能拿到4成當酬勞，不少應召女為「賺回本」，只能利用月事沒來期間拚命下海。警訊後將李男等3人依人口販運、妨害風化等罪嫌移送，6名中國賣淫女移送移民署收容等待遣返。
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