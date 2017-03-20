爬柴山墜10米蓮花洞 山友骨折困1夜獲救

2017-03-20

〔記者黃建華／高雄報導〕58歲的涂姓山友獨自去爬柴山，蔓草中突然踩空，掉落10公尺深的蓮花洞(屬柴山的鐘乳石洞)，骨折，涂男受困洞內一夜，幸好他的背包沒一起掉下去，山友昨發現背包，才知有人掉落山洞，通報119救援。消防人員說，涂男真是命大，若不是被山友發現，恐將因體力不支發生憾事。

據報案山友表示，昨早在蓮花洞口附近看見一個背包，感覺很怪異，前往查看發現有人掉落山洞，進而得知對方前天就受困了，山友們立即使用手機報案求救。

昨上午10時24分，高雄市消防局獲報，救援人員從蓮花洞垂降10公尺抵達受困者身旁，發現涂姓男子左大腿骨折變形、左手受傷，加上受困整夜，精神狀態較不好，救援人員以軟式擔架（SKED）固定搬運，將涂男救起脫困。涂男說，他獨自去登山，該洞在蔓草中看不清楚，一踩就掉下去了。

柴山步道之外有許多鐘乳石洞，許多登山客好奇心驅使多會想去探訪，柴山雖未管制登山客進入，大家仍要小心，因路徑複雜、不好爬，容易迷路和受困，獨自行動極具危險性。