垂吊南橫施工 解扣吃飯摔死
2017-03-20
溫男家境清寒 準姊夫也因工安喪命
〔記者陳賢義、王峻祺／綜合報導〕22歲垂吊工人溫立鴻昨在台東的南橫公路進行邊坡保護工程，中午疑至邊坡較平坦處吃午餐，卻逕自解開垂吊繩安全扣，不慎自40公尺的高處摔落，送醫不治；公路總局關山工務段長孫百慶表示，以繩索垂掛在半空中用餐未違規，但依SOP程序，絕不可以解開安全扣，將由檢警調查釐清案發原因。
依程序 不可解安全扣
南橫公路進行邊坡保護工程，男子溫立鴻與父親都在台20線南橫178公里處，以吊掛方式到幾乎垂直的山壁施工，工作人員靠著垂吊繩上上下下，危險性高，外界都稱這些工程人員是「蜘蛛人」。
昨上午11時50分許，溫男在約40公尺的高處施工，當時他身上垂掛著繩索，疑似要移至平坦坡壁吃便當，到達坡壁後自行解開垂繩安全扣，不慎從高處墜地，頭顱直接觸地破裂，在場工人赫見報案，警消人員趕到，溫男當場已無心跳和呼吸，送往關山慈濟分院急救不治。
警方表示，已進一步約談包商及工程單位釐清事發原因，今將會同檢方相驗確認死因。
據了解，南橫公路從去年至今，已發生3起蜘蛛人墜地意外，去年7月1日在啞口墜落死亡的林姓男子，則是溫家的準女婿。
溫男死訊傳回部落，溫家的鄰居深感錯愕。鄰居說，溫男家境清寒，從小爸媽離異，他與媽媽、姊姊及弟、妹在部落中相依為命，高中畢業後到處打零工，獨自扛起家計。
鄰居表示，溫男近2年來，常跟著父親從事邊坡修復工程，溫男的準姊夫去年7月在台東因工安意外死亡，準姊夫的52歲父親上月22日準備到太魯閣慈恩段工作，騎機車行經花蓮中橫公路181.1K白沙橋路段時，被對向疑疲勞駕駛跨越雙黃線的休旅車迎頭撞上，瞬間翻落一旁護欄，掉下深約20公尺溪谷，致雙腿封閉式骨折變形，送醫不治。溫男和準姊夫、準姊夫的父親接續為了工作而亡，家人深感「命運造化弄人」。
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