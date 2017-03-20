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爬黑山 登山自治條例無法罰

2017-03-20

〔記者劉濱銓、張協昇／南投報導〕南投縣登山活動管理自治條例2月已公布施行，投縣消防局表示，張女若未依規定申請入山，可依違反國安法處6月以下徒刑、拘役或科或併科新台幣1萬5000元以下罰金；至於南投縣登山活動管理自治條例第14條，雖規定登山客若登山受困得負擔搜救費用，但要視個案情況而定。

消防局指出，張女因帳篷燒毀、無遮蔽物，山區寒冷又下雨，地面搜救緩不濟急，據此確有出動直升機的必要，與過去因腳破皮即要求直升機救援的情況不同，且張女應該有依規定攜帶通訊及定位設備，才會在第一時間報案求援，但最終仍要向張女釐清才能做裁定。

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2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
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