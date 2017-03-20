「誤訂機票」詐騙新招坑40人

2017-03-20

〔記者姚岳宏／台北報導〕過去常見的「誤設分期」老梗，現在轉變為「誤訂機票」的新詐騙手法，請民眾小心防範！25歲小資女訂購華信航空的離島機票，遭詐騙集團以「每月都會自動開票」為由騙走20萬元，警政署165反詐騙專線統計，3月上旬到昨天，已有40人受騙。

刑事局表示，歹徒來電以工作人員操作錯誤，導致「升級成VIP會員購買定期票」，要求被害人前往ATM前解除設定，警方追查，受詐騙民眾多集中於今年1月間，購買華信航空的離島機票，警方呼籲曾購票的民眾務必提高警覺，業者也在官方網頁置放警示標語。

據了解，桃園的黃姓小資女，年初向華信航空購買到澎湖機票，上月間接獲「客服人員」來電，表示當初用信用卡訂票，誤設成購買定期票，導致每月都會自動開票，還會連開12個月，黃女擔心損失，遂依對方指示到ATM前解除設定。歹徒在撥打電話給民眾前，就已透過各項方法取得民眾購物資料，使民眾誤以為真是客服人員而卸除心防。