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女店長偷包 被自家監視器洩底

2017-03-20

〔記者何宗翰／台中報導〕32歲陳姓女子前天去髮型工作室整理頭髮，離開時卻發現放在休息室的Longchamp包不翼而飛，裡頭還有香奈兒皮夾及現金1萬5千元，警方向隔壁的童裝店陳姓店長詢問，起初她還裝不知情，大方提供監視錄影，畫面卻拍到是店長行竊，原來陳嫌自恃熟悉店內監視器，深信攝角應不致入鏡才下手，沒想到反被逮個正著。

被害人陳女向警方表示，當日上午至南屯區南屯路二段的個人髮型工作室消費後，付款時卻發現放在休息室的手提包遭竊，手提包內還有準備繳交子女學費的1萬5千元現金，請求警方協助找回。

警方調查，案發地點的髮型工作室與一家童裝店位於同店面，因此也向童裝店協調提供監視器供追查，陳姓女店長不假思索爽快答應，經員警檢視畫面後，發現1女子涉有重嫌，偷走被害人的手提包步出店外，等到再進店內時，就是空著雙手進來，立即通知被害人指認。

被害人看到畫面後驚呼「這不是童裝店女店長嗎？」並痛斥在尋找手提包時，曾多次詢問女店長，「她還說她都不知道！」

陳姓女店長沒有前科，到案後供稱因遭友人騙走近80萬元，目前獨自照護小孩，生活壓力很大，才會起貪念竊走手提包，並自認熟悉店內監視器，覺得那個角度拍不到，以為故作鎮定就能逃過警方質疑，不料仍難逃法網。

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  • 陳姓女店長拿走包包，回來時兩手空空。（記者何宗翰翻攝）

    陳姓女店長拿走包包，回來時兩手空空。（記者何宗翰翻攝）

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