玩牌惹到抓寶迷 賭5元 嬤變前科犯

2017-03-20

〔記者吳政峰／基隆報導〕7旬許婦與3名友人，在基隆寶可夢抓寶勝地「安和福德宮」玩四色牌，卻因影響玩家抓寶被檢舉賭博，警方查出許婦等人雖是小賭，但贏家可獲得5元，依賭博罪移送基隆地檢署，檢察官認為4人犯行輕微，均無前科，移請基隆地方法院審理，法官各判4婦罰金1000元，緩刑兩年，並沒收四色牌與賭資150元。

基隆地檢署主任檢察官鍾曉亞指出，檢方面對微罪，原可視情節給予被告緩起訴，或職權不起訴處分，以勵自新，亦減少法官訟源，但本案牽涉賭資與賭具，宜將全案交由基院審理。

許婦與年逾6旬的簡、黃、林等3婦為好友，去年11月7日上午相約買菜，結束後身上還剩下一點菜錢，便相約至基隆安樂區的「安和福德宮」玩四色牌；福德宮為基隆知名抓寶勝地，玩家們常擠得水洩不通，其中一名玩家不滿許婦等人，佔據空間玩牌干擾抓寶，向基隆市第四警分局安樂派出所檢舉。

警方到場，桌面上僅有一付四色牌，未見賭資，查問4人是否賭博，她們點頭稱有，稱每注5元，並掏出身上的零錢佐證，許婦身上有5元，另3婦各有30、65、50元，共150元，被警方視為賭資，依賭博罪嫌帶回派出所偵辦。

檢方指出，許婦等人均無前科，犯後態度良好，但檢方無權沒收賭資與賭具，只好向基院聲請簡易判決，請法官宣告沒收賭資150元與賭具四色牌，再替被告向法官求情，爭取緩刑；法官調查，許婦等人年事已高，受刑罰能力不若年輕人，為避免苛酷，各判罰金1000元，緩刑兩年，沒收賭資和賭具，可上訴。