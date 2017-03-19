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天天可換巢 日租房暗藏「淫」憂

2017-03-19

〔記者劉慶侯／台北報導〕國內各主要城市近來屢屢查獲中國籍女子藉自由行來台賣淫，而且都是被色情業者藏身在日租套房內，已形成治安隱憂，值得相關單位注意。

據了解，國內色情業者以往都是租賃隱密處所經營，但因有據點就容易被查獲，所以業者改仿香港「一樓一鳳」模式，長期包租小套房，供賣淫女子入住兼營業，警方見招拆招，執行「清樓專案」訪查承租戶，業者手法被破功。

不料，近年台灣流行民宿、商務旅店，也開放中國客自由行，無意間為腦筋動得快的色情業者悄悄開了一扇門。

據了解，色情業者原先設計是結合旅行社與商旅一條龍，只要將「假自由行、真賣淫」的女子，整團寄身在商旅內，到時候業者找嫖客前往指定房號消費即可。

查緝大不易 警頭疼

但警方使出撒手鐧，一旦發現賓館或商旅內有女子賣淫，警方會將賓館或商旅實際負責人、現場負責人依妨害風化罪嫌送辦。

最後，色情業者將目光轉移到日租套房，由於日租套房大多在都市，又以日租方式計費，業者可每日轉換地點，更無相關單位查察，反而成為色情業者的新據點。

目前警方只能靠情資檢舉，或意外接到色情攬客簡訊，才能蒐證調查，增加執法難度。

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  • 中國女子趁自由行來台入住日租房賣淫。（記者劉慶侯翻攝）

    中國女子趁自由行來台入住日租房賣淫。（記者劉慶侯翻攝）

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相關關鍵字： 日租套房 查緝不易 治安隱憂 賣淫
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