兩岸合流賣淫 藏日租房搞「選妃」

2017-03-19

應召站離警局僅百米

〔記者劉慶侯／台北報導〕「金沙」和「蟹老闆」應召站，涉嫌媒介3名中國女子以觀光名義來台賣淫，和5名台籍應召女藏身在距離北市萬華警分局僅百公尺的大樓日租套房內，被警方破獲。

靠修修臉 全成了紅牌

警方表示，「金沙」與「蟹老闆」色情業者透過雞頭仲介中國女來台賣淫，入台就接送至日租套房，進行為期14天的賣淫應召之旅。

兩家色情業者為引起嫖客注意，還用修圖軟體把相貌平庸的女子，修改成清秀可人的美女，業者再用LINE群組，傳送女子照片、年齡、三圍、服務內容、價碼等訊息，供嫖客挑選。

中國女自由行來台賣

色情業者以亂槍打鳥方式發送的「選秀簡訊」，有一封意外送到北市萬華分局漢中派出所的員警手中，員警驚呼「哇塞，居然這麼囂張」，經查訪，赫見業者選在距離分局不到100公尺的康定路某大樓日租套房內設應召據點，警方連日埋伏監控，一舉查獲3名中國女、5名台女、2名嫖客、1名業者，共11人。

15歲蹺家女 賣肉籌錢

警方清查發現，花名「瑤瑤」的台籍女子長相稚嫩，追查發現年僅15歲。警方說，讀國中的瑤瑤因與家人不睦，過年期間離家出走，後因經濟問題，在網友慫恿下加入「蟹老闆」，做半套2300元，她抽1000元為酬勞，接全套則直接和嫖客議價。

亂槍打鳥 簡訊傳員警

警訊後分別依妨害風化、人口販運、違反社維法等罪嫌移送地檢署偵辦，至於嫖客32歲王姓工程師，則依兒童及少年性剝削防治條例移送法辦，警方正持續追緝應召站幕後犯罪首腦。