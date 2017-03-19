兩岸合流賣淫 藏日租房搞「選妃」
2017-03-19
應召站離警局僅百米
〔記者劉慶侯／台北報導〕「金沙」和「蟹老闆」應召站，涉嫌媒介3名中國女子以觀光名義來台賣淫，和5名台籍應召女藏身在距離北市萬華警分局僅百公尺的大樓日租套房內，被警方破獲。
靠修修臉 全成了紅牌
警方表示，「金沙」與「蟹老闆」色情業者透過雞頭仲介中國女來台賣淫，入台就接送至日租套房，進行為期14天的賣淫應召之旅。
兩家色情業者為引起嫖客注意，還用修圖軟體把相貌平庸的女子，修改成清秀可人的美女，業者再用LINE群組，傳送女子照片、年齡、三圍、服務內容、價碼等訊息，供嫖客挑選。
中國女自由行來台賣
色情業者以亂槍打鳥方式發送的「選秀簡訊」，有一封意外送到北市萬華分局漢中派出所的員警手中，員警驚呼「哇塞，居然這麼囂張」，經查訪，赫見業者選在距離分局不到100公尺的康定路某大樓日租套房內設應召據點，警方連日埋伏監控，一舉查獲3名中國女、5名台女、2名嫖客、1名業者，共11人。
15歲蹺家女 賣肉籌錢
警方清查發現，花名「瑤瑤」的台籍女子長相稚嫩，追查發現年僅15歲。警方說，讀國中的瑤瑤因與家人不睦，過年期間離家出走，後因經濟問題，在網友慫恿下加入「蟹老闆」，做半套2300元，她抽1000元為酬勞，接全套則直接和嫖客議價。
亂槍打鳥 簡訊傳員警
警訊後分別依妨害風化、人口販運、違反社維法等罪嫌移送地檢署偵辦，至於嫖客32歲王姓工程師，則依兒童及少年性剝削防治條例移送法辦，警方正持續追緝應召站幕後犯罪首腦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 電線上面有異物？ 近看才發現是無名的勇者…
- 土耳其建2023公尺世界最長吊橋 橫跨歐亞分界
- 課審委員須改聘 12年國教領綱確定重審
- RADWIMPS門票1小時完售 粉絲30秒就搶不到
- 好創意零垃圾 原味餐廳做環保
- 看好新北人口增 北市3捷運線規劃中
- 花蓮區漁會選舉 投票率65％創新高
- 利菁再嗆羅霈穎 記性不好別說謊
- 一週大事（3月12日至18日）
- 想學龜派氣功！？ 用這玩意兒就能「放大絕」
- 美反對 G20不提反保護主義和氣候變遷
- UBA》健行首闖冠軍戰 今與台師大爭王
- 霞雲探索基地 救國團歸還了
- 百億投資審查拖逾3年 義联集團槓市府
- 會談冷淡沒交集 川普嗆假新聞
- LG拒修手機 消保官：不排除發警訊
- 嘉義區漁會改選 黃派大勝對手
- 豪宅成交旺 價格續下探
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Plan targets central area development
- 太陽花3年了 民團籲速通過兩岸監督條例
- 鋒面通過 東半部短暫雨
- 提勒森︰美中將合作 促北韓棄核
- 學生會發聲挽留 盼校長別默認不實指控
- 鰲峰山火燒山頻傳 月平均3.6次
- 自由廣場》馬洩密可能無罪嗎？
- 救南港茶業 市府請專家教行銷
- 日月潭漁會選會代 不足額參選
- 余文樂嘆生存難 被迫認愛3個月
- SBL》周俊三嗆走賀夫 台啤仍輸裕隆
- 大溪豆干節首日 分食千倍大春捲
- 宜縣首設「植物營行」 助花草回春
- 【朵朵小語】喜歡自己的勇氣
- 拖吊擬定新ＳＯＰ 業者喊苦
- NBA123》人鹿全武行 3人遭驅逐
- 〈離開的勇氣〉別當不幸福的勝犬
- 野鴿棲息社區 排洩物轟炸人車
- 【愛地球】撿天燈
- 高雄市長黨內初選廝殺 陳菊嫌煩
- 蘇澳、頭城區漁會選舉 當權派續掌權
- 蘭嶼花椒根修補 50年拼板舟再現風華
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：兩岸合流賣淫 藏日租房搞「選妃」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分