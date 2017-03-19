助陣喬感情債 高一生挨砍2刀亡
2017-03-19
沒料到對方人更多
〔記者王錦義／花蓮報導〕昨晚7點半，花蓮市殯儀館後方南濱步道發生青少年鬥毆，一名16歲、高一常姓男學生被砍成重傷，送醫因失血過多不治，警方初步了解雙方因感情糾紛相約談判，常男到場助陣，無辜被殺害，目前已鎖定林姓主嫌全力追緝到案。
急逃生 背後中刀
花蓮警方指出，林姓主嫌懷疑前女友移情別戀而醋勁大發，對前女友所交往的男性友人嗆聲，放話要對方難看，雙方昨晚約在殯儀館後方的南濱海堤步道談判，常姓少年等5人受賴姓少年所託到場幫忙，6人攜帶高爾夫球桿、球棒，騎著機車到步道入口，不料對方人多勢眾並持刀，見人就打、還砸毀機車，常姓少年逃逸時，遭人從背後砍了2刀，傷口長達30公分，眾人嚇得一哄而散。
朋友來電就出門了
花蓮警方帶回被害一方少年至派出所問話。他們說，都是朋友打電話號召助陣，到現場就看到有人倒在血泊中，不清楚發生什麼事，他們之前就聽說雙方發生過衝突，昨晚相約出來「輸贏」，常姓少年並非當事人，只是去幫忙，沒想到會發生這樣的事情。
花蓮警方說，現場拾獲2支高爾夫球桿，目前已掌握相關人等，將一一通知到案。
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