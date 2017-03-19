挺友談判反中彈 18歲男就這麼走了
2017-03-19
〔記者李立法、吳政峰／綜合報導〕屏東市河濱公園昨天凌晨有兩幫人馬談判，幫朋友助陣的18歲林姓男子遭對方槍擊，一彈貫穿心臟喪命，同車2名友人受傷，行凶人馬逃逸無蹤，警方已鎖定對象追緝。
4友人無大礙 就他身亡
警方調查，昨天凌晨1時左右，陳姓男子駕駛白色自小客車，載18歲林姓男子等4名年輕友人，赴屏東市河濱公園籃球場找人談判，5人一到現場，就遭一輛黑色轎車衝撞，陳男等人疑持棍棒反擊，卻遭對方開槍射擊，林男中彈後，行凶人馬將撞爛車頭的黑色轎車丟在現場，分乘4、5輛汽車離去。
18歲林男這一車5人之中，有3人受傷，其中林男左胸中彈，一身是血被扶進車內，但因車子遭衝撞已嚴重受損，再連絡另一友人開車送醫，但到院時已無呼吸心跳，經急救仍回天乏術，另2名同車友人僅受挫傷。
警方在現場拾獲5個彈殼，均為同一把手槍射出，其中一顆子彈從林男左側近腋下射進後貫穿心臟，卡在右側胸骨間。
棍棒對手槍 車內血跡斑斑
衝突中受損的黑、白2輛車，警方拖回採證，車內擺放著棍棒，遺有林男大量血跡。
警方上午約談中彈這方，但4人避重就輕，不願說明談判原因，只說包括林男在內，都是被朋友叫去助陣。警方下午策動相關當事人及車主到案，卻沒人承認開槍，把所有疑問都推給2名未到案的男子，都說是受其中1人通知後赴約。警方不排除兩派人馬彼此認識，甚至可能因搞錯對象而意外鬧出人命，正追緝涉案對象。
警大犯罪防治系副教授賴擁連表示，年輕人常因同儕壓力而懵懂助陣，殊不知此行可能直通黃泉路，就算打贏了，也會吃上牢飯。
門禁、警察…可當拒助陣理由
賴擁連建議，若朋友喚你助陣，應以工作、學業、門禁為由拒絕，如對方依舊要你出去，就拿出警察當擋箭牌，指近來被員警列為高關懷對象，一旦從事不法行動，將立刻被逮捕，藉此打消他們的邀約念頭。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 電線上面有異物？ 近看才發現是無名的勇者…
- 土耳其建2023公尺世界最長吊橋 橫跨歐亞分界
- 課審委員須改聘 12年國教領綱確定重審
- RADWIMPS門票1小時完售 粉絲30秒就搶不到
- 好創意零垃圾 原味餐廳做環保
- 看好新北人口增 北市3捷運線規劃中
- 花蓮區漁會選舉 投票率65％創新高
- 利菁再嗆羅霈穎 記性不好別說謊
- 一週大事（3月12日至18日）
- 想學龜派氣功！？ 用這玩意兒就能「放大絕」
- 美反對 G20不提反保護主義和氣候變遷
- UBA》健行首闖冠軍戰 今與台師大爭王
- 霞雲探索基地 救國團歸還了
- 百億投資審查拖逾3年 義联集團槓市府
- 會談冷淡沒交集 川普嗆假新聞
- LG拒修手機 消保官：不排除發警訊
- 嘉義區漁會改選 黃派大勝對手
- 豪宅成交旺 價格續下探
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Plan targets central area development
- 太陽花3年了 民團籲速通過兩岸監督條例
- 鋒面通過 東半部短暫雨
- 提勒森︰美中將合作 促北韓棄核
- 學生會發聲挽留 盼校長別默認不實指控
- 鰲峰山火燒山頻傳 月平均3.6次
- 自由廣場》馬洩密可能無罪嗎？
- 救南港茶業 市府請專家教行銷
- 日月潭漁會選會代 不足額參選
- 余文樂嘆生存難 被迫認愛3個月
- SBL》周俊三嗆走賀夫 台啤仍輸裕隆
- 大溪豆干節首日 分食千倍大春捲
- 宜縣首設「植物營行」 助花草回春
- 【朵朵小語】喜歡自己的勇氣
- 拖吊擬定新ＳＯＰ 業者喊苦
- NBA123》人鹿全武行 3人遭驅逐
- 〈離開的勇氣〉別當不幸福的勝犬
- 野鴿棲息社區 排洩物轟炸人車
- 【愛地球】撿天燈
- 高雄市長黨內初選廝殺 陳菊嫌煩
- 蘇澳、頭城區漁會選舉 當權派續掌權
- 蘭嶼花椒根修補 50年拼板舟再現風華
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：挺友談判反中彈 18歲男就這麼走了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分