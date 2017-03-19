挺友談判反中彈 18歲男就這麼走了

2017-03-19

〔記者李立法、吳政峰／綜合報導〕屏東市河濱公園昨天凌晨有兩幫人馬談判，幫朋友助陣的18歲林姓男子遭對方槍擊，一彈貫穿心臟喪命，同車2名友人受傷，行凶人馬逃逸無蹤，警方已鎖定對象追緝。

4友人無大礙 就他身亡

警方調查，昨天凌晨1時左右，陳姓男子駕駛白色自小客車，載18歲林姓男子等4名年輕友人，赴屏東市河濱公園籃球場找人談判，5人一到現場，就遭一輛黑色轎車衝撞，陳男等人疑持棍棒反擊，卻遭對方開槍射擊，林男中彈後，行凶人馬將撞爛車頭的黑色轎車丟在現場，分乘4、5輛汽車離去。

18歲林男這一車5人之中，有3人受傷，其中林男左胸中彈，一身是血被扶進車內，但因車子遭衝撞已嚴重受損，再連絡另一友人開車送醫，但到院時已無呼吸心跳，經急救仍回天乏術，另2名同車友人僅受挫傷。

警方在現場拾獲5個彈殼，均為同一把手槍射出，其中一顆子彈從林男左側近腋下射進後貫穿心臟，卡在右側胸骨間。

棍棒對手槍 車內血跡斑斑

衝突中受損的黑、白2輛車，警方拖回採證，車內擺放著棍棒，遺有林男大量血跡。

警方上午約談中彈這方，但4人避重就輕，不願說明談判原因，只說包括林男在內，都是被朋友叫去助陣。警方下午策動相關當事人及車主到案，卻沒人承認開槍，把所有疑問都推給2名未到案的男子，都說是受其中1人通知後赴約。警方不排除兩派人馬彼此認識，甚至可能因搞錯對象而意外鬧出人命，正追緝涉案對象。

警大犯罪防治系副教授賴擁連表示，年輕人常因同儕壓力而懵懂助陣，殊不知此行可能直通黃泉路，就算打贏了，也會吃上牢飯。

門禁、警察…可當拒助陣理由

賴擁連建議，若朋友喚你助陣，應以工作、學業、門禁為由拒絕，如對方依舊要你出去，就拿出警察當擋箭牌，指近來被員警列為高關懷對象，一旦從事不法行動，將立刻被逮捕，藉此打消他們的邀約念頭。