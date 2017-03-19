LINE傳貼身內衣 法官：情節重大姦情

2017-03-19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕已婚陳姓廣告商與身價2700萬元的建設公司林姓女會計夜宿溪頭米堤飯店，陳妻抓姦時因2人拒不開門，檢方不起訴，然陳妻再提民事訴訟求償400萬元，舉出2人於LINE以「老公、老婆」相稱，小三還PO出貼身內衣，徵詢陳男該買何種款式，民庭法官認為這分明是「情節重大」的姦情，判2人應連帶賠償10萬元。

陳男與妻子育有3名未成年子女，陳妻說，丈夫104年初開始加入社團組織，每逢假日即會參與多項活動，越來越熱中，並藉口談生意需要，常不在家。

陳妻後來發現丈夫手機與林女的簡訊對話，均以「老公、老婆」相稱，甚至討論林女所穿內衣款式，當晚丈夫發現姦情外洩還暴怒。

陳妻查出，林女中午均會主動開車揪陳男共進午餐，一週約會3至4天，還一起過夜，亦多次出遊手牽手逛街，還去泰國玩，跨年連假去劍湖山看煙火、阿里山日出以及清境農場，夜宿溪頭米堤大飯店。陳妻會同員警抓姦時，2人拒不開門，憤而對2人求償400萬元。

陳男則說，結婚以來因觀念差異，夫妻常有口角，但他未出軌；至於溪頭抓姦一事，當時他帶2歲幼女、已離婚的林女帶5歲女兒郊遊，為省住宿費而訂一間房，但有2張床，未發生性行為，儘管妻子告他倆通姦，檢方卻不起訴。

然而民庭法官認為，2人於LINE以「老公、老婆」相稱，林女並曾貼內衣照片徵詢陳男，足認2人確有曖昧親密往來關係，令陳妻精神上感受痛苦，自屬情節重大，得請求連帶賠償慰撫金。

法官調查，陳男經營廣告公司，年收入破百萬，陳妻是家管，林女則為建設公司會計，年收入破百萬，且名下有房屋、土地多筆及股票，財產價值逼近2700萬元，最後法官判2人應連帶賠償10萬元。