少年長住祖母家 父硬帶回 拴鐵鍊防逃

2017-03-19

〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕廖姓男子不滿14歲次子與他衝突後，長期住在新北市瑞芳區祖母家，竟把兒子帶回宜蘭，涉嫌拿高爾夫球桿打兒，再以鐵鍊綁腳限制行動，兒子掙脫後逃逸，向祖母求救；宜蘭縣社會處表示，已介入處置，孩子轉學到新北市就學。

據了解，廖男有過4段婚姻，育有4個兒子，長子在外居住，他平時與14歲次子及2個小兒子同住，次子是跟第2任妻子所生，加上這次事件，廖父已有2次家暴紀錄。

46歲廖男在宜蘭縣經營10元商店，去年暑假，廖男偕同家人到童玩節玩，次子和園區救生員發生衝突鬧進法庭，登上媒體版面，父子倆不久也因管教問題鬧翻，就讀國三的次子搬去新北市瑞芳與祖母住，搭火車往返宜蘭、瑞芳之間通勤上學。

今年1月，廖男要求兒子回家過年，之後便在宜蘭縣羅東鎮住處起衝突，互持高爾夫球桿對峙，廖父搶下球桿打兒，用鐵鍊綑綁雙腳控制行動，2天後，次子趁著父親熟睡掙脫鐵鍊，搭火車到瑞芳向祖母求救。

祖母隨即帶孫子到轄區派出所報案，並前往醫院驗傷聲請保護令，提出傷害告訴，宜蘭縣警局羅東分局傳喚2人到案，廖父反控兒子不服管教，他才出手並以鐵鍊綑綁，自己在衝突過程中被兒子毆打，訊後函辦。

廖妻昨受訪時說，次子常蹺家，後來沒地方去才去祖母家，春節之前，丈夫有叫兒子回來，她因忙於工作，不清楚丈夫是否有鍊兒；廖男的小兒子說，父親不凶，待人和氣，不知道二哥與父親為何吵架，對二哥突然離家出走，感到很納悶。

宜蘭縣政府社會處長楊秀川說，廖男次子已轉學到新北市，由新北市家暴防治中心介入，廖男家庭被列為高風險個案，廖男必須接受強制親職教育。