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點彈跳視窗網購 個資全都露

2017-03-19

〔記者何宗翰／台中報導〕50歲張姓婦人上網買球鞋，卻疑不慎誤入假冒的NIKE網站，買到仿冒球鞋，歹徒打蛇隨棍上，冒充客服及銀行人員對她詐騙，警方調查，張婦疑因以「彈跳視窗」連結商品網站，遭駭客植入木馬程式，因而被詐騙集團盯上。

張婦日前向台中四分局黎明派出所報案，指自己上網用1650元買一雙NIKE球鞋，因做工粗糙，覺得買到假貨，向網站客服留言退換，業者卻來電，指她買的商品在宅配送貨到家時，收執人簽錯欄位，未來將以每期1650元連續扣款12期、合計1萬9800元，後來她又接到某銀行行員來電，希望她協助「解除分期付款」；幸好張婦不滿賣方疏失造成不便，向警方報案。

警方一查才知，這個購物網站根本不是NIKE官網，賣的商品也被許多網友討論是偽仿貨，查證客服的信箱設在中國，不排除是詐騙集團設局竊取民眾個資，所成立的網站，正深入追查。

警方查證，自稱是業者及台灣銀行的3通來電都是+886或+908開頭，都是已遭通報的詐騙電話，研判張婦使用的電腦疑遭植入木馬，在她瀏覽入口網站時，以彈跳視窗顯示商品連結網站供她點選，待她下標購物又在客服留言後取得個資，再以近似NIKE官方網址的信箱寄信聯繫，後用電話誘騙她上鉤。

黎明派出所所長林照國呼籲，勿於來路不明網站留下個資，若接到顯示為「+」（屬國際冠碼）或「00」開頭來電者，為國際（境外）電話，倘若電話內容有提及「涉及刑案」、「配合調查」、「解除分期付款設定」等，即屬常見詐騙話術，如有疑慮可立即撥打165查證。

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  • 張婦手機中，顯示有「+」或「00」開頭的來電為國際電話。（記者何宗翰翻攝）

    張婦手機中，顯示有「+」或「00」開頭的來電為國際電話。（記者何宗翰翻攝）

  • 張婦向黎明派出所報案，幸未遭詐騙得逞。（記者何宗翰翻攝）

    張婦向黎明派出所報案，幸未遭詐騙得逞。（記者何宗翰翻攝）

  • 如何防範電腦被植木馬

    如何防範電腦被植木馬

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