海釣船擦撞光六快艇 16釣客平安
2017-03-19
〔記者林嘉東、吳昇儒、涂鉅旻／綜合報導〕搭載16名釣客返港的「北洋號」娛樂漁業漁船，昨晚近8時許，疑因能見度不佳，在新北市鼻頭外海與海軍「光華六號」飛彈快艇發生碰撞；「北」船船頭嚴重破損，但無礙航行，16名釣客均平安返抵碧砂漁港，「光六」船尾則有輕微擦傷。
「北」船船長林重君氣憤指控，事發後，軍艦肇逃往西北方開；他確定船舶動力未受損，一路鳴笛緊追，軍艦就是不停，他只好求助漁業電台通知軍艦返港。
海軍駁肇逃 事發馬上停俥
但海軍官員反駁，指「絕無肇逃」，強調事故後馬上停俥，還以漁業頻道呼叫「北」船，但「北」船都未回應，繞行軍艦一周後離去。因雙方各執一詞，事故原因及經過仍待釐清。
海軍艦隊指揮部昨晚表示，已和「北洋號」船長達成初步和解共識，日後也將協助「北洋號」修復事宜。
昨天凌晨零時許，「北」船從碧砂漁港搭載16名釣客前往彭佳嶼海域垂釣，下午4時許從彭佳嶼出發返回碧砂漁港，晚間7時許，在新北市鼻頭外海約9浬處，船頭與「光六」左船尾發生碰撞。
海釣船指快艇根本沒停
「北」船船長林重君昨氣憤指出，不管肇事責任歸屬，軍艦都應該停在現場，萬一他的船沉了，這些人命軍方賠得起嗎？「還好船舶碰撞時，釣客只是從床上摔下來沒受傷！」
但海軍官員說，「北」船說法與事實出入甚大，軍艦在海上航行，所有停俥作為，都有記錄。
海軍艦隊指揮部表示，針對此意外事件，海軍與海巡署立即調查釐清責任，並通令各艦艇確實注意風險管控。
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