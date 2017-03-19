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女童逐愛情夢 遇變態狼鞭臀性虐

2017-03-19

〔記者張瑞楨／台中報導〕對愛情充滿憧憬的12歲女童小芳（化名），去年與蔡姓網友初次見面就嘿咻，沒想到蔡男持藤條鞭打她的光屁股，摑她的臉；蔡男辯稱是小芳自願挨打，想戒除小芳賣淫惡習，法官卻發現小芳與蔡男上床前是處女，也沒同意鞭她屁股，依妨害性自主罪判蔡男4年半徒刑，傷害罪判6月徒刑。

12歲對婚姻充滿憧憬

台中地院判決書指出，案發時小芳未滿12歲，對愛情與婚姻充滿憧憬，在「愛情公寓」留言想結婚，進而與蔡男成為網友。去年2月兩人初見面的前一天，蔡男傳「藤條」照片給小芳，說想用藤條打小芳，小芳回答「用那個打會痛死啦」，但翌日上午照常赴約，被蔡男帶回家發生性關係。

慘遭摑臉又受辱

嘿咻後，蔡男不准小芳穿回褲子，只能穿上衣，用藤條鞭打她屁股，留下兩道鞭痕與兩處瘀血，之後又嘿咻，結束後蔡男以小芳「賣淫與說謊」為由，徒手摑她臉成傷，當天下午母親打電話給小芳，感覺她不對勁而報警逮人。

蔡男辯稱不知小芳是國小女童，誤認她是已成年的高職學生，否認與小芳發生性關係，雖承認鞭打小芳屁股，卻說是小芳自己提議用此法幫她戒除賣淫壞習慣；至於摑臉原因，蔡男宣稱小芳說謊，騙他已不再賣淫，卻保留嫖客通訊資料，他才打小芳，逼她不再賣淫。

但醫師檢驗發現，小芳與蔡男性交前仍是處女，不可能賣淫，小芳身上採集到蔡男的DNA，顯示兩人發生關係，小芳也堅稱並未同意蔡男鞭打她。

台中地院認為，小芳一臉童稚，蔡男應知她未成年，依對未滿14歲男女為性交罪判刑，全案可上訴。

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  • 女童遭虐示意圖

    女童遭虐示意圖

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