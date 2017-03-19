女童逐愛情夢 遇變態狼鞭臀性虐
2017-03-19
〔記者張瑞楨／台中報導〕對愛情充滿憧憬的12歲女童小芳（化名），去年與蔡姓網友初次見面就嘿咻，沒想到蔡男持藤條鞭打她的光屁股，摑她的臉；蔡男辯稱是小芳自願挨打，想戒除小芳賣淫惡習，法官卻發現小芳與蔡男上床前是處女，也沒同意鞭她屁股，依妨害性自主罪判蔡男4年半徒刑，傷害罪判6月徒刑。
12歲對婚姻充滿憧憬
台中地院判決書指出，案發時小芳未滿12歲，對愛情與婚姻充滿憧憬，在「愛情公寓」留言想結婚，進而與蔡男成為網友。去年2月兩人初見面的前一天，蔡男傳「藤條」照片給小芳，說想用藤條打小芳，小芳回答「用那個打會痛死啦」，但翌日上午照常赴約，被蔡男帶回家發生性關係。
慘遭摑臉又受辱
嘿咻後，蔡男不准小芳穿回褲子，只能穿上衣，用藤條鞭打她屁股，留下兩道鞭痕與兩處瘀血，之後又嘿咻，結束後蔡男以小芳「賣淫與說謊」為由，徒手摑她臉成傷，當天下午母親打電話給小芳，感覺她不對勁而報警逮人。
蔡男辯稱不知小芳是國小女童，誤認她是已成年的高職學生，否認與小芳發生性關係，雖承認鞭打小芳屁股，卻說是小芳自己提議用此法幫她戒除賣淫壞習慣；至於摑臉原因，蔡男宣稱小芳說謊，騙他已不再賣淫，卻保留嫖客通訊資料，他才打小芳，逼她不再賣淫。
但醫師檢驗發現，小芳與蔡男性交前仍是處女，不可能賣淫，小芳身上採集到蔡男的DNA，顯示兩人發生關係，小芳也堅稱並未同意蔡男鞭打她。
台中地院認為，小芳一臉童稚，蔡男應知她未成年，依對未滿14歲男女為性交罪判刑，全案可上訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 電線上面有異物？ 近看才發現是無名的勇者…
- 土耳其建2023公尺世界最長吊橋 橫跨歐亞分界
- 課審委員須改聘 12年國教領綱確定重審
- RADWIMPS門票1小時完售 粉絲30秒就搶不到
- 好創意零垃圾 原味餐廳做環保
- 看好新北人口增 北市3捷運線規劃中
- 花蓮區漁會選舉 投票率65％創新高
- 利菁再嗆羅霈穎 記性不好別說謊
- 一週大事（3月12日至18日）
- 想學龜派氣功！？ 用這玩意兒就能「放大絕」
- 美反對 G20不提反保護主義和氣候變遷
- UBA》健行首闖冠軍戰 今與台師大爭王
- 霞雲探索基地 救國團歸還了
- 百億投資審查拖逾3年 義联集團槓市府
- 會談冷淡沒交集 川普嗆假新聞
- LG拒修手機 消保官：不排除發警訊
- 嘉義區漁會改選 黃派大勝對手
- 豪宅成交旺 價格續下探
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Plan targets central area development
- 太陽花3年了 民團籲速通過兩岸監督條例
- 鋒面通過 東半部短暫雨
- 提勒森︰美中將合作 促北韓棄核
- 學生會發聲挽留 盼校長別默認不實指控
- 鰲峰山火燒山頻傳 月平均3.6次
- 自由廣場》馬洩密可能無罪嗎？
- 救南港茶業 市府請專家教行銷
- 日月潭漁會選會代 不足額參選
- 余文樂嘆生存難 被迫認愛3個月
- SBL》周俊三嗆走賀夫 台啤仍輸裕隆
- 大溪豆干節首日 分食千倍大春捲
- 宜縣首設「植物營行」 助花草回春
- 【朵朵小語】喜歡自己的勇氣
- 拖吊擬定新ＳＯＰ 業者喊苦
- NBA123》人鹿全武行 3人遭驅逐
- 〈離開的勇氣〉別當不幸福的勝犬
- 野鴿棲息社區 排洩物轟炸人車
- 【愛地球】撿天燈
- 高雄市長黨內初選廝殺 陳菊嫌煩
- 蘇澳、頭城區漁會選舉 當權派續掌權
- 蘭嶼花椒根修補 50年拼板舟再現風華
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：女童逐愛情夢 遇變態狼鞭臀性虐
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分