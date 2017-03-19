熟女控詐欺 本土劇演員反指有病
2017-03-19
〔記者曾健銘／新北報導〕曾在多部本土劇軋一角的男演員簡菘成，遭39歲陳女指控，疑因簽賭欠債，到處騙人拿錢投資，她去年10月陸續投資150萬元，過了3個月卻僅拿回12萬元，與簡男原先說的「每個月12萬元紅利」有落差，想拿回本金，簡男不但不還錢，還恐嚇「同歸於盡」，陳女氣得提告。
據了解，45歲簡男曾在公視「阿寬」、三立電視台「甘味人生」等本土劇中參加演出，戲外加入義警、義消，常在臉書以及粉絲團PO出充滿正能量文章，維持正面形象。
陳女指控，去年10月，簡男自稱有投資管道，每月可拿回投資金額的8%，但未說明投資標的，她陸續拿出150萬元。簡男為取信於她，去年底簽立本票，承諾今年2月還本金，但事後發現是「105年2月」的過期本票，前3個月她共拿回12萬元紅利，但從2月起，未收到紅利，她驚覺受騙。
陳女控訴，想拿回本金，但簡男避不見面，還聲稱有黑道背景，恐嚇陳女再鬧下去要「同歸於盡」，甚至PO出大筆鈔票當泡麵蓋嘲諷，她氣得提告詐欺。
大鈔當泡麵蓋嘲諷
昨日記者致電簡男，簡男稱，他與陳女曾交往，因周轉不靈，女方主動借150萬元，並非詐欺，直到去年發現對方精神狀況不穩定，決定分手。分手後他陸續匯出36萬元，但對方不認帳，逼他還150萬，還帶黑道逼他簽本票，他因害怕才故意簽錯日期，記者問他可否出面，他表示人不在台北，且怕被黑道盯上，不便出面。
對此，陳女表示自己有恐慌症，但簡男竟想以此讓人誤會她，「真的很可惡」，陳女說，簡男是自願簽本票，但故意押錯日期，也沒有所謂還36萬。
新北市新莊警分局表示，受理報案後即通知簡男說明，但簡男迄今未到案，未來如再不出面，便依詐欺罪嫌將案件函送檢方偵辦。
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