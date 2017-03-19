毒蟲險誤食浴鹽 擔心成鄭捷第二

2017-03-19

〔記者吳仁捷／新北報導〕涉嫌販毒的江姓姊弟檔，因販毒時偷斤減兩，被毒蟲暗中向警檢舉，警方查獲兩人時，在2包毒咖啡包中化驗出重約40公克的「毒浴鹽」MDPV，由於國外曾傳出吃毒浴鹽讓人精神錯亂、持槍亂掃射，甚至摔小孩下樓的事件，警方告訴江嫌毒浴鹽的「威力」時，他嚇得直呼「好險還沒吃」，但江嫌竟說，他不是怕吃了會成為殺人魔，而是擔心若成為「鄭捷第二」，紅了怎麼辦？警方斥責吸毒吸到頭殼壞掉。

新北市板橋警分局偵查隊長林子翔說，美國在5年前驚傳駭人的邁阿密食人魔啃人臉案，當時男子尤金啃食一名街友的臉部面積超過75%，外界原懷疑他是吸食高濃度毒浴鹽，精神錯亂而犯案，事後雖查出他犯案前未吃毒浴鹽，但已讓毒浴鹽為各界重視，而美國各地後來傳出多起奇怪且極端暴力的攻擊事件，也都被懷疑跟吸食毒浴鹽有關。

肌肉僵硬、啃人臉

據了解，俗稱「浴鹽」的新興毒品為加強版的類甲基安非他命，吸食後容易產生幻覺、躁動、心悸等恐慌症，極易引發自殺或暴力攻擊行為，並會有四肢麻木、肌肉僵硬的現象，再加上有吸食後會啃人臉傳聞，也有人稱毒浴鹽為「殭屍浴鹽」。

板橋分局偵查隊接獲檢舉，指稱39歲江嫌與41歲胞姊共組販毒集團，警方17日到姊弟檔在中和的藏身處緝毒，起出少量海洛因、安非他命、K他命等毒品，以及2包不明的毒咖啡包，警方化驗後發現毒咖啡包中竟含有毒浴鹽MDPV成分。

警方詢問兩人怎會有「毒浴鹽」時，姊弟倆大吃一驚，供稱是毒友拿來「試貨」的，對方還說吸了會「很威」，但他們也沒有吸食過，兩人都驚呼好險沒吸，警詢後昨將姊弟檔依毒品罪嫌送辦。