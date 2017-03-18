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北市知名麵攤 憂鬱媳砍死婆婆

2017-03-18

〔記者陳恩惠、謝君臨／台北報導〕52歲張姓女子與80歲程姓婆婆在北市民生社區合開麵攤，不料張女昨天上午在廚房準備麵攤食材時，疑因憂鬱症發作，突然拿起菜刀，朝視她如己出的程婦右頸砍一刀，張女隨即衝出屋外對丈夫說「我砍了媽媽！」而遭砍的程婦大量出血，送醫不治，張女犯案後數度痛哭崩潰，承認「自己無法控制情緒」、「有個聲音叫我這麼做」，警方將她依殺人罪送辦。

情同母女 鄰不勝唏噓

檢警調查，張女疑罹患重度憂鬱症，案發前一天曾就醫，檢方擔心張女安危，複訊後諭令張女15萬元交保，並依精神衛生法將她強制送醫治療。

據了解，程婦一家人在當地住了至少30年，她早年開麵攤養家，直到張女嫁入，婆媳倆一塊經營麵攤，在附近很有名，2人情同母女，麵攤公休時，張女會跟陳姓丈夫帶婆婆及2個兒子出遊，一家五口感情很好，如今竟發生悲劇，鄰居都不敢置信。

松山警分局三民派出所調查，昨天上午8點多，張女在廚房準備食材時，突拿起菜刀朝一旁低頭備料的程婦右頸揮砍一刀。

程婦中刀後瞪大眼站著，張女不敢置信地看著雙手，隨即扔下菜刀跑出屋外，對在屋外洗菜的先生說：「我砍了媽媽！」接著開始哭著尖叫，不停顫抖，陳男驚見母親摀著脖子走向門口，趕緊上前攙扶，放聲大喊：「救命啊！快叫救護車！」鄰居聽聞趕來協助，但程婦頸部大量出血，送醫不治。

張女在警詢時數度哭到癱軟，直呼：「她是天底下最好的婆婆！」「我沒辦法控制情緒，有個聲音叫我這麼做！」鄰居表示，張女近來情緒起伏極大，程婦和鄰居聊天時曾擔心說：「媳婦最近怪怪的！」張女也向鄰居訴苦：「我想掐人、好想自殺，怎麼辦？」丈夫陪她去身心科就診，醫師前天確診罹有憂鬱症。

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  • 知名小吃，今天驚傳媳婦砍殺婆婆的悲劇。（取自臉書，記者陳恩惠翻攝）

    知名小吃，今天驚傳媳婦砍殺婆婆的悲劇。（取自臉書，記者陳恩惠翻攝）

  • 這對情如母女的婆媳，常相偕出遊。（取自臉書，記者陳恩惠翻攝）

    這對情如母女的婆媳，常相偕出遊。（取自臉書，記者陳恩惠翻攝）

  • 張女行兇的菜刀。（記者陳恩惠攝）

    張女行兇的菜刀。（記者陳恩惠攝）

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標題：北市知名麵攤 憂鬱媳砍死婆婆


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