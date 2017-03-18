| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 社會

安置遭性侵 台版豪情四兄弟

2017-03-18

南投昨天傳出安置機構有4名少年被集體性侵，情節與1996年的好萊塢電影「豪情四兄弟」（Sleepers）如出一轍。該電影由勞勃狄尼洛、布萊德彼特、達斯汀霍夫曼、凱文貝肯主演，劇情描述4名小男孩，從小混跡在美國紐約曼哈頓一個龍蛇雜處、頹廢落後的「鬼窯社區」。

某天4人為了作弄路口的熱狗車小販，卻不慎壓死路人，4個孩子被送進威爾森感化院，在感化院裡飽受精神虐待，更成了獄卒洩慾的工具。出獄後4人雖各自成為混混、記者及檢察官，仍無法忘懷遭受性侵害，其中2人偶然在餐廳碰到當年欺負他們的管理員，一時氣憤將他槍殺，擔任檢察官及記者的兄弟則想盡辦法展開復仇大業，將當年欺侮他們的獄卒一個個逼出，承認醜聞。此片上映時，引起美國民眾對少年感化院黑暗面的嚴重關切。（文：記者陳薏云）

廣告
  • 豪性四兄弟海報。（取自網路）

    豪性四兄弟海報。（取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 安置機構
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
揭秘✧鬍鬚張滷肉飯
冷飲✧提拉米蘇咖啡
古早味✧蒜蓉辣椒醬
這樣炒出Ｑ彈米粉！
轉寄

標題：安置遭性侵 台版豪情四兄弟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月18日‧星期六‧丁酉年二月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.