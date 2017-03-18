安置遭性侵 台版豪情四兄弟

2017-03-18

南投昨天傳出安置機構有4名少年被集體性侵，情節與1996年的好萊塢電影「豪情四兄弟」（Sleepers）如出一轍。該電影由勞勃狄尼洛、布萊德彼特、達斯汀霍夫曼、凱文貝肯主演，劇情描述4名小男孩，從小混跡在美國紐約曼哈頓一個龍蛇雜處、頹廢落後的「鬼窯社區」。

某天4人為了作弄路口的熱狗車小販，卻不慎壓死路人，4個孩子被送進威爾森感化院，在感化院裡飽受精神虐待，更成了獄卒洩慾的工具。出獄後4人雖各自成為混混、記者及檢察官，仍無法忘懷遭受性侵害，其中2人偶然在餐廳碰到當年欺負他們的管理員，一時氣憤將他槍殺，擔任檢察官及記者的兄弟則想盡辦法展開復仇大業，將當年欺侮他們的獄卒一個個逼出，承認醜聞。此片上映時，引起美國民眾對少年感化院黑暗面的嚴重關切。（文：記者陳薏云）