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法院轉介少年 安置機構是民營

2017-03-18

〔記者佟振國／南投報導〕法界人士指出，12歲以上未滿18歲少年涉及司法案件，若情節輕微，經法官裁定，可由法院轉介至安置輔導機構，時間一般以2年為限，得申請延長1次，最長為4年，讓少年有改過自新的機會。

助人性質 竟成加害場所

安置輔導期間若少年表現穩定，且原生家庭功能改善，經機構評估後，可向法院聲請免除安置輔導，重返原生家庭或校園，對解決國內少年事件有正面幫助。

法界人士表示，安置的在學少年，一般分為機構在園教育，或是就近在學區的國、高中就學。少年平時接受正常學校教育，一般假日安置輔導機構會安排相關才藝課程，以及加強法治、品格教育，希望幫助少年改過向善。

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2017年3月18日‧星期六‧丁酉年二月廿一日
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