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女跳愛河逼復合 旱鴨搶救舊愛雙亡

2017-03-18

42歲男奮不顧身想救人

〔記者洪定宏／高雄報導〕25歲莊姓女子昨天凌晨酒後找42歲陳姓前男友復合，被拒後竟憤而跳進愛河支線幸福川尋短，陳男見狀，顧不得自己不會游泳，奮不顧身跳河搶救莊女，不幸雙雙魂斷愛河。

25歲醉女 卡淤泥沉河亡

昨天凌晨3點多，三民區河北與繼光路口有一對男女跳河，高市消防局緊急派員搶救，先救起陳男送醫，莊女因雙腳插在水底淤泥，約清晨4點才救起，可憐一對無緣的男女，送醫均回天乏術。

警方指出，陳男已離婚，11歲兒子由前妻監護，他在案發路口附近經營美髮店，也從事酒店經紀，疑因而結識待業的莊女，交往約2年，去年分手。

警方調查，案發前，莊女因陳男不願復合而激烈爭吵，先跳河威脅，再走到河中央沉入3公尺深的水底；陳男見莊女滅頂，企圖躍入水中搶救，一度被人阻止，但他仍堅持下水營救莊女，不幸殞命。

消防員指出，倘若不會游泳，千萬不要貿然下水救人，務必先報案，然後搜尋救生圈或長竹竿，再遞給溺水者，以確保自身安全。

心情差 找個人聊聊吧

對於這宗感情不幸，高雄醫學大學醫學社會學與社會工作系副教授陳政智提醒，情侶分手後，須找人陪伴、宣洩心情，並藉由宗教或靜心的活動，轉換心情，以包容更多的負面能量。

高市社會局家防中心主任許慧香呼籲，自殺無法解決問題，有關兩性交往的人際溝通諮詢，可洽高市家庭教育諮詢專線07-4128185或家防中心家庭關懷專線07-5350885。

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  • 消防員先救起陳男，但送醫不治。（記者洪定宏翻攝）

    消防員先救起陳男，但送醫不治。（記者洪定宏翻攝）

  • 消防員在愛河搜尋陳男與莊女。（記者洪定宏翻攝）

    消防員在愛河搜尋陳男與莊女。（記者洪定宏翻攝）

  • 消防員為莊女急救。（記者洪定宏翻攝）

    消防員為莊女急救。（記者洪定宏翻攝）

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