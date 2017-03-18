快訊基金獎榮耀肯定的專業團隊
女跳愛河逼復合 旱鴨搶救舊愛雙亡
2017-03-18
42歲男奮不顧身想救人
〔記者洪定宏／高雄報導〕25歲莊姓女子昨天凌晨酒後找42歲陳姓前男友復合，被拒後竟憤而跳進愛河支線幸福川尋短，陳男見狀，顧不得自己不會游泳，奮不顧身跳河搶救莊女，不幸雙雙魂斷愛河。
25歲醉女 卡淤泥沉河亡
昨天凌晨3點多，三民區河北與繼光路口有一對男女跳河，高市消防局緊急派員搶救，先救起陳男送醫，莊女因雙腳插在水底淤泥，約清晨4點才救起，可憐一對無緣的男女，送醫均回天乏術。
警方指出，陳男已離婚，11歲兒子由前妻監護，他在案發路口附近經營美髮店，也從事酒店經紀，疑因而結識待業的莊女，交往約2年，去年分手。
警方調查，案發前，莊女因陳男不願復合而激烈爭吵，先跳河威脅，再走到河中央沉入3公尺深的水底；陳男見莊女滅頂，企圖躍入水中搶救，一度被人阻止，但他仍堅持下水營救莊女，不幸殞命。
消防員指出，倘若不會游泳，千萬不要貿然下水救人，務必先報案，然後搜尋救生圈或長竹竿，再遞給溺水者，以確保自身安全。
心情差 找個人聊聊吧
對於這宗感情不幸，高雄醫學大學醫學社會學與社會工作系副教授陳政智提醒，情侶分手後，須找人陪伴、宣洩心情，並藉由宗教或靜心的活動，轉換心情，以包容更多的負面能量。
高市社會局家防中心主任許慧香呼籲，自殺無法解決問題，有關兩性交往的人際溝通諮詢，可洽高市家庭教育諮詢專線07-4128185或家防中心家庭關懷專線07-5350885。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 傳柯P自薦當協調人 綠高層嫌他大嘴巴沒回應
- 機捷傳號誌異常、嚴重誤點 機捷加班輸運旅客
- 慘遭多國完封 2戰皆敗很「委」險
- 諾貝爾詩人沃克特辭世 享壽87歲
- 全國學生美術賽 八德國中2人特優
- 朴子市市西路拓寬延宕19年 徵地費漲10倍
- 國民黨宣稱擁385億公債 總統府：與不當黨產何干?
- 森友學園醜聞連環爆 安倍連任遇路障
- 自由廣場》中國現形記
- 機場捷運夜間大誤點 影響8班車450旅客
- 機捷通車未滿月 首度誤點25分鐘
- 陳鴻文中繼1局挨轟 中信教頭仍讚賞
- 鯉魚潭水庫供水 議員爭苗栗優先
- 311核災日法院首判政府須賠償 金額與求償落差大
- 印尼台商：放完煙火 還要平台
- 不公布中生承諾書72校名單 范雲：教部有見不得光的黑幕？
- 樂捐香油錢 「嗶悠遊卡」嘛ㄟ通
- 台日再合作 台鐵、銚子電鐵互攬客
- 小鄧麗君在中國 被逼整型活受罪
- 當第三勢力共主？ 柯：哪有這麼好康
- 社工40年 邱夙儀、黃玉翠獎特殊貢獻
- 伍佰搖滾太嗨 月球漫步玩開啦
- 基隆-南港輕軌 2022年通車
- 《謠言終結站》拍孕婦肩膀會流產？ 醫：無稽之談
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 HK protesters jailed over anti-China clashes
- 大仁科大研發 李時珍機器人看診
- 有點累、不夠專注 高國輝搶上工找FU
- 羅東林管處退休員工宿舍災損未修 眷屬批
- 智慧停車計費 永康正南五街3月20日啟用
- 【人生護理站】小雨的天空
- 《LPGA創建者盃》龔怡萍首輪抓6鳥 並列46名
- 【回聲谷】父親與他的雜物
- 7漁會今改選 高雄區81人搶61代表
- 沒要砍SBL 林德福盼再現風華
- 林鳳營牧場裁員 傳還賣牛求生
- 水資源日前夕 學童護水傳愛
- 提早祭祖送植栽 卑南備400株樹苗
- 教部不罰簽中生承諾書學校 校方：本來就沒違法
- 自由廣場》別讓單車太孤單
- 倪安東惹哭惡女 嚇到跪地求饒
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：女跳愛河逼復合 旱鴨搶救舊愛雙亡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分