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20天無人發現 失業男燒炭亡 母疑餓死
2017-03-18
〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣西螺鎮47歲李姓男子與不良於行70歲母親廖婦相依為命，由於2人多日未外出，鄰居覺得奇怪報警，警方昨天破門進入，發現李男在2樓房間燒炭身亡，母親陳屍1樓房內，2人死亡時間已有1、20天，是否兒子自殺導致母親餓死，檢警仍在調查。
西螺警方昨天接獲正興里長翁景賢報案，指福安街一棟透天厝的屋主與兒子多日未外出，警方會同廖婦的弟弟破門而入，才發現母子身亡。
警方表示，屋內沒有打鬥爭吵痕跡，李男的房內地上有2個火爐，有燒盡的木炭灰渣，且門縫還以毛巾封住，研判應是燒炭自殺。
鄰居指出，廖婦之夫是榮民，已過世多年，兩人育有1女1子，女兒疑與家人不和很少回家，平日都是廖婦與兒子同住，兒子曾經當過司機，但失業多年，2人都靠李父的退休俸、贍養金及生活補助費維生，近幾年廖婦不良於行，都是兒子外出買便當，偶爾也會騎機車載她就醫。
鄰居說，由於李男最近1、20天沒見人影，他才找人通知里長報警；也有鄰居說，母子2人很少與鄰居互動，但也沒聽過母子吵架。
警方表示，屋內沒有遺書，李男姊姊先前也沒接到弟弟及媽媽的電話，不清楚弟弟為什麼自殺，至於廖婦死亡是二氧化碳中毒、餓死或是有其他原因，由檢警進一步調查中。
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