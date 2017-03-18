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地下室塗防水漆 工人中毒命危

2017-03-18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉昨天下午發生工安意外，3名工人在一家大型旅館進行防水漆塗製工程時，因吸入有機溶劑致中毒昏迷，林姓男子一度失去生命跡象，消防人員即刻以CPR搶救，送醫後生命跡象已呈穩定，另2人逐漸回復意識，但林男仍陷昏迷。

這起意外發生在昨天上午，32歲黃男、20歲劉男及23歲林男在地下室施工時，疑因無抽風系統，在吸入高濃度甲苯氣體後導致中毒，雇請工班的業者發現3人電話全不通，察覺有異通報119。

消防隊獲報到場，在旅館地下室一樓側邊一處通風孔後方的6坪大空間，發現3男趴倒地上。

雇工業者表示，3人上午已塗完第一層防水漆，中午他還以電話交代「下午不要再塗了」，但吃飽飯後再聯絡，「3人電話怎樣都不接」，趕緊叫當地友人幫忙尋找，這才發現3人昏倒。

3男陸續緊急送往枋寮醫院，枋寮醫院表示，3人因吸入過多環氧樹脂中的有機溶劑如甲苯、二甲苯等，造成吸入性中毒，到院後昏迷指數3，經過插管治療，昏迷指數逐漸回升，一度失去生命跡象的林男也好轉，但意識仍模糊，須留院觀察並持續供氧治療。

警方下午到場採證，發現現場僅有工業用電風扇，無抽風設備。醫院表示，施作高揮發性有機溶劑工程時，應保持良好通風，避免中毒甚至神經損傷；油漆業者則表示，一般塗完第一層防水漆，應隔天待有機溶劑揮發再進入。

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  • 該旅館正在裝修。（記者陳彥廷攝）

    該旅館正在裝修。（記者陳彥廷攝）

  • 工人進入施工卻吸入有機溶劑中毒。（記者陳彥廷攝）

    工人進入施工卻吸入有機溶劑中毒。（記者陳彥廷攝）

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