殺小燈泡凶手心理鑑定 再犯率77%

2017-03-18

〔記者黃欣柏／台北報導〕4歲女童「小燈泡」去年在台北街頭遭王姓男子公然殺害，引起社會震驚，負責為王男做心理鑑定的教授陳若璋昨在士林地院一審開庭揭曉結果，指王男缺乏同理心、病識感及罪惡感，在3項有關再犯風險的評估中，分別取得60%、66%及77%，「我認為這算是高的！」全案訂4月13日下午審理終結。

陳若璋是慈濟大學人類發展與心理學系教授，她指出，王男在「HCR20」、「台灣死刑案件司法精神鑑定實務手冊」這2項與再犯風險有關的評估中，分別取得60%、77%，但因該評估並未建立台灣的常模，她不便直接認定高低，僅供法院裁量；另一份由她自行設計的量表，王男則取得66%，與她歷來處理的個案比較，她認為王男「再犯風險確實算是高的」。

陳若璋說，王曾在她面前示範犯案過程，描述語氣十分平淡，「砍人頭就像在切東西」，顯示他雖知殺人有錯，但對於被害人流血、疼痛及死亡卻沒有感覺，根本沒認知到自己殺的是一個小女童。

陳若璋也提到，王男曾供稱為了要跟「四川女子」傳宗接代才犯案，她問王男為何未用一般罪犯的強暴手段？王男竟說「強暴很麻煩，還要先跟蹤！」甚至擔心「遇到大人怎打得過？」並稱至今還在等待「四川女子」前來。

無病識感 家人也應衛教

陳若璋坦言，可見王男還無法建立病識感（意指沒有認知到自己生病），未來他若突然想傳宗接代，就有再犯風險。

陳若璋分析，王男犯案因素與其成長史與家庭背景都有關，如要有效治療王男，其家人應一起接受衛教。