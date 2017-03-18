幽靈管線盤根錯節 高雄人腳下夢魘

2017-03-18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市下水道工程昨傳出氣爆，家住三民區的陳先生說：「雖然不在現場，但看著電視新聞，直覺想起2年多前的氣爆，好恐怖！」

2年前氣爆回憶 「好恐怖」

2014年7月31日深夜至8月1日凌晨，高雄前鎮與苓雅區發生氣爆，多條道路與民宅嚴重受創，造成32死321傷；相隔2年又7個月，昨天的氣爆雖不是工業管線，仍喚起許多高雄人的恐怖記憶，現場多數人似乎有了「經驗」，幾乎都願意遵守管制、保持距離，意外凝結成一股緊張氣氛。

基進黨高雄分部召集人張博洋指出，全台目前只有高雄地下佈滿「非民生用途」的工業管線、且通過人口密集處，他要求中央政府即刻檢查全台天然氣管線安全，交通與經濟二部加速油槽遷移計畫，高雄市府應再次嚴格檢視高雄所有民生及非民生用途管線，並要求業者加強安全措施及維護管理。

以工業管線規格善後

高市經濟發展局長曾文生說明，昨氣爆事件是挖壞天然氣管，並非工業管線，他強調市府已針對工業管線制定嚴格規範與危機處置程序，近幾年陸續收到成效，昨天意外發生後的處置機制，就是採用管控工業管線的模式。

曾文生表示能理解民眾的擔心，而市府也會持續落實、檢視管線管理，逐步化解基層疑慮。