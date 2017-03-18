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探管撞中油幽靈管線 高雄下水道氣爆1死3傷

2017-03-18

〔記者洪定宏、王榮祥／高雄報導〕高雄再傳氣爆！高市府水利局發包的「家庭污水下水道」管線工程，昨天下午在三民區澄清路、覺民路口，進行探管推進過程時，撞擊到中油「幽靈」天然氣管線後爆炸起火，造成1死3傷慘劇。

街區天然氣濃度瀕臨界點

但事態並未結束，意外發生後，管線內的天然氣持續外洩，不僅濃度瀕臨爆炸點，且竄流到水溝，一度陷入危機，消防員在傍晚5點半擴大警戒範圍，幸好後來濃度降低，趨近於0，才解除警報。

管線圖落差或造假 待調查

爆炸的原因未明，因中油提供給水利局的管線圖在地下約2.6公尺，但下水道工程的探管位置在地下4.3公尺，管線圖有無落差或造假？仍待中油與高市府說清楚、講明白。

死者是潘世和（40歲），3名傷者是鍾達文（52歲）下背、臀、臉及雙掌2度灼傷、面積29%，鍾政倫（30歲）臉及右掌2度灼傷、面積5%，雷姓越南外勞（26歲）吸入性灼傷及右臂燒傷。

水利局表示，案發地屬鳳山溪污水區第四期第三標工程範圍，日前在三民區澄清路與覺民路口完成工作井布置作業，昨天下午1點開始施工，由潘世和及雷姓越勞在井底作業，工作井深約6公尺，他們於4.3公尺處進行3英吋探管推進作業，以了解前方有無管線，鍾達文、鍾政倫父子及巫姓工人在地面工作，沒想到，探管往覺民路推進約6公尺，撞擊到其他管線，突然爆炸起火。

消防局於2點49分接獲報案，先將鍾姓父子送醫，再派員下到工作井救出越南外勞，但因潘世和已倒在井底，必須抽水、吊出器具、灑水降溫、清除靜電，消防人員直到下午約4點半才發現潘世和，但他已無生命跡象，送醫不治。

目擊者指出，雖然沒有聽到爆炸聲音，但火焰竄到2層樓高。高雄市政府昨晚指出，經查疑因外力因素，導致中油24吋天然氣管發生洩漏，市府立即通知中油關閉管線主閥並洩壓，至傍晚5點44分，現場經使用五用氣體警報器檢測讀值為零，中油公司則持續將管壓降至零後，以氮氣吹趨清除管線殘氣。

中油天然氣事業部昨指出，被挖壞管線疑是由鼎金到鳳山、供給一般家戶的天然氣輸送管，但因家戶持續使用，監測系統事發後並未出現流量異常數據，將釐清是否起因於中油管線暨意外原因。

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  • 巫姓工人（左）與工地主任相擁而泣。（記者洪定宏攝）

    巫姓工人（左）與工地主任相擁而泣。（記者洪定宏攝）

  • 高雄市三民區澄清路、覺民路口一處下水道工程，昨天下午施工時發生氣爆，造成1死3傷慘劇。（記者張忠義攝）

    高雄市三民區澄清路、覺民路口一處下水道工程，昨天下午施工時發生氣爆，造成1死3傷慘劇。（記者張忠義攝）

  • 有民眾目擊竄到2層樓高的火焰。（取自臉書「爆料公社」）

    有民眾目擊竄到2層樓高的火焰。（取自臉書「爆料公社」）

  • 消防人員冒險進入工作井搶救受困者。（記者洪定宏翻攝）

    消防人員冒險進入工作井搶救受困者。（記者洪定宏翻攝）

  • 潘姓工人被救出已無呼吸心跳，仍緊急由救護車送醫搶救。（記者張忠義攝）

    潘姓工人被救出已無呼吸心跳，仍緊急由救護車送醫搶救。（記者張忠義攝）

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