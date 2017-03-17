名師600萬雕刻遭竊 懸賞10萬抓賊
2017-03-17
〔記者彭健禮／苗栗報導〕前天凌晨，苗栗縣知名雕刻師賴誌昇的雕刻工廠遭竊，損失清明上河圖、高山風景圖、觀音百態圖等30多件成品、半成品，估計損失超過600萬元；由於不少作品都是企業老闆等訂製，若無法及時尋回，對顧客無法交代，他的收藏家好友林義宸氣不過，出資10萬元懸賞；警方表示，已掌握特定對象，將全力追回失物 。
作案4煞 警稱已鎖定
46歲賴誌昇投入木雕近30年，他憑著自學，苦練出獨特技巧，尤其擅長工筆畫、潑墨畫雕刻，獲不少企業、科技廠老闆喜愛；林義宸說，連故宮博物院、海基會、海協會等單位，也有意收藏他的作品。
不料，賴誌昇位於三義火車站後方的工廠前天遭竊，30多件成品、半成品不翼而飛，包括去年底完成的清明上河圖、高山風景圖、觀音百態圖作品，損失金額超過600萬元。
賴誌昇說，被偷木雕作品中，約有20件是顧客訂製，連三義名雕刻師高文慶、曾國燦委託他雕刻的山水畫，也一併遭竊，讓他對高、曾2人及顧客難以交代。
工廠內的監視器顯示，15日凌晨零時45分左右，有4名戴棒球帽或穿連身衣帽、戴口罩、手套的男子，駕駛偷來的中華得利卡貨車及黑色馬自達轎車到工廠，4人在20分鐘內，迅速將30多件木雕搬上車，從後面山路逃逸。
林義宸說，賴誌昇的作品栩栩如生，獲得各方好評，20年前就曾接受電視專訪，7年前又應邀到中國福州教導雕刻，讓收藏家讚不絕口，研判也因此種下失竊的禍根。若民眾有相關線索，可撥打0988-319-658。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 水喝越多越好？ 專家：大口喝水等於沒喝
- 司改會議》受刑人好慘......大便還要看時間
- 李易送鑽祝壽 竟被六月虧
- 《大學個人申請》一中41人、中女21人 一階6系全過關
- 《17秋冬紐約時裝週》8
- 收信感動 瑞士耶老現身水里國中
- 食藥粧網路地圖增親子餐廳專區 爸媽安心選
- 勤教播中共反貪腐影片// 嘉市分局長被批領中國薪水嗎
- 席夢思 五感紓壓體驗
- 因為薩德不敢去中國 南韓學生畢旅改來台灣
- 勤教竟播習近平談話 警分局長惹議
- 《都會型美白 全面防禦》
- 涉排黑水 違章工廠驗出強酸強鹼
- 揮別濕冷 今各地氣溫逐漸回升
- 《焦點評論》為民喉舌
- 漢微科內線交易案 張元賓300萬交保
- 紅藜1公斤500元 農民學行銷
- 宜中楊于晨、羅高侯思筠 台大5系一階全過
- 高鐵木棉道 賞花正是時候
- 苑裡賣精華地 民赴代表會反對
- 火辣女歌手 變身粉紅芭比ＸＸ痛
- 新壽去年不動產鑑價 跌逾5%
- 新港區漁會會費 漁民砲轟太高了
- 基建特別預算 拚本會期過關
- 《17秋冬紐約時裝週》9
- 司改會議》假釋程序不透明 教誨師權力超大！
- 【往事小廚房】閣樓上的作家
- 多委今交鋒 誰也不想2連敗
- 謝長廷：台日關係已回復大方向
- NCC逆轉勝 中廣兩頻道繳回確定
- 川普豪宅建案 扯上中國太子黨
- 噴漆揚言毒狗 動保團體譴責
- 嘉義區漁會改選明決戰 賄聲賄影
- 穩定大高雄區供水 水公司促公園建蓄水池
- 【天堂郵筒】母親的無字碑
- 6校系全上 台東41位六冠王
- 《族群融合的逐鹿天主堂》波蘭神父請交趾陶藝師 製鄒族浮雕
- 梅克爾5月初訪俄 會蒲亭商烏克蘭危機
- 當沖交易稅 擬降至千分之一
- 中埔推花葬 443株僅2株「有主」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：名師600萬雕刻遭竊 懸賞10萬抓賊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分