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名師600萬雕刻遭竊 懸賞10萬抓賊

2017-03-17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕前天凌晨，苗栗縣知名雕刻師賴誌昇的雕刻工廠遭竊，損失清明上河圖、高山風景圖、觀音百態圖等30多件成品、半成品，估計損失超過600萬元；由於不少作品都是企業老闆等訂製，若無法及時尋回，對顧客無法交代，他的收藏家好友林義宸氣不過，出資10萬元懸賞；警方表示，已掌握特定對象，將全力追回失物 。

作案4煞 警稱已鎖定

46歲賴誌昇投入木雕近30年，他憑著自學，苦練出獨特技巧，尤其擅長工筆畫、潑墨畫雕刻，獲不少企業、科技廠老闆喜愛；林義宸說，連故宮博物院、海基會、海協會等單位，也有意收藏他的作品。

不料，賴誌昇位於三義火車站後方的工廠前天遭竊，30多件成品、半成品不翼而飛，包括去年底完成的清明上河圖、高山風景圖、觀音百態圖作品，損失金額超過600萬元。

賴誌昇說，被偷木雕作品中，約有20件是顧客訂製，連三義名雕刻師高文慶、曾國燦委託他雕刻的山水畫，也一併遭竊，讓他對高、曾2人及顧客難以交代。

工廠內的監視器顯示，15日凌晨零時45分左右，有4名戴棒球帽或穿連身衣帽、戴口罩、手套的男子，駕駛偷來的中華得利卡貨車及黑色馬自達轎車到工廠，4人在20分鐘內，迅速將30多件木雕搬上車，從後面山路逃逸。

林義宸說，賴誌昇的作品栩栩如生，獲得各方好評，20年前就曾接受電視專訪，7年前又應邀到中國福州教導雕刻，讓收藏家讚不絕口，研判也因此種下失竊的禍根。若民眾有相關線索，可撥打0988-319-658。

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  • 4名戴棒球帽、手套的男子，潛入工廠行竊。（記者彭健禮翻攝）

    4名戴棒球帽、手套的男子，潛入工廠行竊。（記者彭健禮翻攝）

  • 賴誌昇遭竊的高山風景圖。（記者彭健禮翻攝）

    賴誌昇遭竊的高山風景圖。（記者彭健禮翻攝）

  • 賴誌昇遭竊的觀音百態圖作品。（記者彭健禮翻攝）

    賴誌昇遭竊的觀音百態圖作品。（記者彭健禮翻攝）

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相關關鍵字： 600萬雕刻 懸賞10萬 抓4賊 賴誌昇
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