星國4狼性侵2台女 女護友慘遭3狼摧殘
〔記者張文川／台北報導〕4名新加坡男子去年底來台遊玩，在離境當天凌晨，性侵2名酒醉台女，其中小芳為保護她邀來的小文（均為化名），向4男求饒：「You guys can fuck me，but don’t hurt my friend.（你們可以上我，但不要傷害我朋友）！」但4男仍分2組，將2女性侵，小芳慘遭性侵5次，小文1次；士林地檢署昨依乘機性交罪嫌起訴4男，其中3男仍羈押禁見，近日移審法院。
起訴指出，涉案的劉偉城是北部某大學交換學生，他的3名友人王琨駿、陳俊穎、林煒軒，去年12月來台遊玩，4人承租台北市大同區一處短租套房同住，預計12月12日中午一起離境返星。
劉男在離境前一晚，用LINE聯絡前一天才在夜店認識的我國女子小芳，邀她到套房飲酒聊天，小芳還帶友人小文前去。
眾人在客廳擲骰子、喝啤酒，喝到12日凌晨，2女不勝酒力躺在沙發上休息，王男將小芳扶至客廳旁房間，王、劉、陳3男輪流進房性侵小芳5次，陳男甚至還「走後門」。
友人仍失身 嚇到不願提告
小芳數次痛醒喊「NO！」推擋都無效，即使酒醉無力，仍想保護小文，在第4次遭性侵時，用英語對王男說：「不要傷害我的朋友！」但小文仍被林男性侵。
直到清晨，2女質問：「怎麼可以這樣對我們？」4男頻向2女道歉，2女氣沖沖離開，小芳不甘受辱且自責害到小文，當天上午報警，小文不願追究，未告林男。
4狼被起訴 最重可判10年
由於4男中午就要搭機離境，警方立即通報航警局境管，隨即逮人；士林地院裁定劉、王、陳3男羈押禁見，林男雖獲以1萬5000元交保，但被限制出境、出海、住居。
士檢調查時，4男聲稱性行為經2女同意，否認有乘機性交犯意；但檢方查出2女皆酒醉不省人事、無力抗拒才遭硬上，認定4男犯行明確，法定刑期最輕3年起跳，最重可判10年。
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