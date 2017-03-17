資訊搶快的年代／看圖說故事 易淪情緒性發言
2017-03-17
〔記者林曉雲／台北報導〕中正大學傳播系副教授管中祥受訪表示，網路資訊如影片或圖片，比較容易給觀者情感上的刺激或產生共鳴，網友依所見做出情緒性的反應，但未必所見即是資訊的全部，很容易「看到黑影就開槍」，最好在評論之前能盡量了解前因後果，如能更確定事實，評價才能更到位。
台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，網友看到的多半只是局部，例如日前陳姓小模被殺害一案，網友基於所看到的一小段初步事實，就下評語抨擊她的梁姓閨密，梁女被放出來之後，很多網友急刪留言，大7事件亦同，網友在沒有深入了解下，很容易被表象迷惑，因此有必要由司法人員進一步查明案件、披露事實。
確定事實再評價 以免被告
賴祥蔚說，民主時代，網友鄉民有權發言，但可在發言內容中加上一個前提，「假如真相即如影片所言」，然後再下評論，一旦之後發現有其他內幕，發言因加了前提而能自保，同時也可提醒加入討論者，注意網路資訊的片面性。
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