巡邏說要上廁所... 警舉槍自戕亡
2017-03-17
〔記者陳建志／台中報導〕台中市警局烏日分局大肚分駐所警員徐浤澤，疑因財務出狀況，昨天清晨5點多巡邏經大肚區華山路環保公園時，向同行同事表示要上廁所，沒想到卻反鎖在裡面舉槍自戕，同事聽見槍響進入公廁，趕緊將頭部中彈的徐男送醫，不過徐員到院前已無呼吸心跳，經搶救仍不治。
據了解，46歲徐員警專11期畢業，從警22年，和前妻育有3名分別就讀高中和大學的子女，再婚後和現任妻子租屋在龍井，前年才調到台中，平時勤務正常。
烏日分局副分局長蔡期望表示，徐員近來在龍井購屋，卻因故解約賠錢，還向雲林老家的父母借錢，疑因心情不佳，大肚所長張竣詒特別讓他休8天假處理私事和散心，期間還打電話要他「心情放開，不要亂想！」徐員回說：「知道。」不料還是發生憾事，會全力協助家屬處理後事。
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