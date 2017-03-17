順手摸走... 偷到「江宜樺」的手機

2017-03-17

〔記者吳仁捷／新北報導〕王姓中國籍女子本月初買便當，發現與前行政院長同名同姓的62歲女店員江宜樺把手機遺留在桌上、但人離開櫃台，王女趁機摸走手機，「試用」後拎著便當騎機車逃離，警方循線查獲王女到案。

新北市海山派出所調查，當時王女拿走手機後，用了27秒，見沒人向她「要回」手機，就把手機放入袋內騎車離去。王女到案後辯稱，她以為手機沒人的才拿走。