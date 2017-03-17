毒蟲也識貨？專偷「石帝」壽山田黃石

2017-03-17

〔記者方志賢／高雄報導〕張姓男子疑因付不出車貸及買毒缺錢，本月4日夥同黃姓男子行竊高雄市中華二路某知名古玩店，偷走壽山田黃石、寶石戒指等財物近50件，總金額高達2350萬元，警方14日逮獲張、黃2嫌，並追回贓物。

50件寶石等 價值2350萬

警方調查，遭竊的珍貴古董玉石、寶石，都是古玩店30歲陳男的父親遺留下來，陳父從事古董收藏、買賣，2年多前往生，陳男近日有意拍賣，沒想到遭竊。

警方說，張嫌（46歲）、黃嫌（47歲）也從事古玉拍賣，張嫌以200多萬元全額貸款的BMW車代步，近日疑有車貸壓力及缺錢買毒，黃嫌透過友人得知陳男店內有珍貴古董玉石，提議前往行竊，2嫌先向胡姓友人借來機車，再騎機車前往行竊。

警方表示，4日清晨，2嫌從被害人古董店隔壁的空屋進入，再從頂樓攀爬到骨董店，侵入被害人3樓房間偷竊，當時陳母在房內睡覺，陳男並不在家。

本月5日，陳男發現遭竊報案，警方調閱監視器，查出2嫌身分，14日拘提2嫌到案，並在2嫌住處起出贓物及作案手套、頭套及海洛因毒品。2嫌說，偷得贓物還來不及變賣就被逮。

陳男告訴警方，近50件遭竊的財物，包括有「石帝」美譽的壽山田黃石11件，以每克市價1萬2000多元計算，價值約1600萬元，另外還有一顆百萬元的台灣藍寶石等寶石戒指10枚、黃金飾品、勞力士等名牌手錶，總金額達2350萬元。