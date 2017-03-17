特警吊掛攻堅 搗破豪宅詐騙機房

2017-03-17

〔記者黃良傑／高雄報導〕男子趙御丞曾赴日本拜師學詐欺伎倆，返台後在南部開班授課，還與葉姓女友聯手，在台南市設「海海海」電信詐欺機房，刑事局南打中心會同高市警方，由特警搭吊車高空攻堅，逮捕趙男等8嫌。

情侶檔聯手犯案

警方透露，會採天降神兵奇襲攻堅，是掌握詐騙集團隨時準備用鹽酸水銷毀電腦的抽取式硬碟，以碎紙機湮滅個資。刑事局攻堅順利查扣20支手機、4部電腦、詐騙講稿、教戰守則、現金7萬元等證物，以及10.12公克安非他命。

南打偵六隊利用大數據資料分析，發現36歲趙嫌頻繁入出境美國、日本，97年間曾當車手被逮，卻反而自立門戶，多次前往國外拜師學藝，返台當起「機手頭」，由葉姓女友（23歲）找來同窗洪姓女子（23歲）等人，加入詐欺機房集團，分一、二、三線電話接聽員，各抽詐金的7%到9%。

趙嫌也擔任機房管理員，他和女友今年1月在台南市裕敬路租屋設立機房，以電話對中國不特定人進行電話詐騙，2月行詐至今就詐得逾260萬元。

南打偵六隊會同高市警方報請台南檢方指揮，動員60名警力，前天由10名特警搭坐大型吊車，從5樓高攀降破窗攻堅，控制豪宅內6男2女共8人，8嫌昨訊後均被檢方聲押。