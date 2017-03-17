靠中配娘子軍團 撈億元地下匯兌
2017-03-17
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆警方日前偵破男子陳俊德為首的地下匯兌集團，專聘嫁來台灣的中國配偶，利用她們遊走台灣、中國兩地的便利性開戶，並於出入境時夾帶詐騙集團所得贓款。
經商失利 欠債上億
去年底，陳姓男子在百度交友軟體結識中國籍楊姓女子，對方以籌措結婚基金為由，騙陳匯出170萬元投資運彩博弈，未料錢匯出後，楊女就消失無蹤。
警方追查，除了陳男，另有4名男女被害人，警循匯款帳戶揪出在台主嫌兼車手的陳姓兄弟檔，他們透過地下匯兌，將贓款匯至中國等地，警再追查到經營地下匯兌的55歲男子陳俊德。
中配送款 身分方便
基市警刑大偵四隊搜索陳男據點，查扣日幣、台幣、人民幣，總值400餘萬元的現鈔，及帳戶存簿，逮捕陳嫌及5名女員工。
警方調查，主嫌陳俊德在中國投資化妝品公司失利，欠債上億，返台搞地下匯兌，一年匯兌超過億元。他專找中配負責換匯、送款，因其身分方便來往兩地銀行，且每天工資只需1000元。
陳男向警方表示，他不知陳姓兄弟的錢是詐騙贓款，自己只賺約千分之2的匯差。
被逮的中國籍岳姓婦人因丈夫過世，靠低收入戶補助維生，因無人照顧讀國小的2名子女，只好讓孩子跟到警局作筆錄，令人鼻酸。
警詢後，將6嫌分依洗錢、銀行法及詐欺罪移送基隆地檢署法辦。
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