被當菜鳥教訓 他怒砍3刀 幹部斷臂亡

2017-03-17

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄仁武區52歲工廠組長王鐘仁，昨天上午看見來工廠辦理離職手續的員工莊勝全，對莊嗆聲「你擱來衝三小（你還來幹什麼）？」莊勝全火大持開山刀砍斷王的左臂，王送醫不治，莊嫌在台南市永康家中落網，供稱因不滿王鐘仁把他當軍中菜鳥般教訓，連他辦離職還要被罵，才狠砍3刀。

離職被酸衝三小

案發在高市仁心路199巷一家鋼捲倉庫工廠，目擊者指稱，31歲莊嫌去年7月到職，多次與組長王男口角，莊前天疑遭王男打傷，昨天上午7點50分許，莊回工廠辦離職，從車內取出預藏開山刀，猛砍王男背部及手腳，其中一刀直接砍斷左臂，現場血流如注，王男送醫不治。

莊嫌供稱，與王男因操作堆高機理念不合，像菜鳥般被教訓，前天又被攔車毆打，到警局驗傷後憤而決定離職，昨天回公司辦手續，又遭王嗆聲「你擱來衝三小？」氣得回車內取出開山刀怒砍3刀。

與媽媽告別後落網

警方表示，莊嫌不知砍死人，載著家當到楠梓區找女友，駕車時聽到新聞播報王男已死，隨後接到警方來電，莊告知回台南永康跟媽媽道別，於台南落網。

警方說，莊由單親媽養大，103年於台南涉槍砲案，檢方未起訴，痛心的莊母叮嚀兒子：「長這麼大了，要會自己想。」可惜愛子已鑄下大錯。