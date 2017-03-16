晶鑽行賄弊案 北市官員也涉貪

2017-03-16

〔記者陳慰慈、王定傳、鍾泓良／綜合報導〕晶鑽建設涉嫌行賄雙北官員，檢廉上月21日第一波行動時，新北市地政局副局長王聖文留下未收錢的遺書，從住處跳樓輕生，震驚各界。前天第二波行動，依涉犯貪污治罪條例，約談北市都發局專門委員黃建昌、建管處施工科工程員戴一貫，及代辦跑照業者李勝輝，檢方昨訊後依涉犯重罪，有逃亡、串證之虞，將戴、李聲押禁見，黃因尚有事證待查，以20萬元交保。法官裁定戴男收押，李男以30萬元交保。

據了解，建商透過白手套李勝輝，除支付數10萬元打點黃男、戴男，還以投資之名，期約事成後，2人可各獲得數百萬元利益，換取施工過程不被刁難，誇張的是，晶鑽內帳股東名冊中，戴男竟赫然在列。

李男除晶鑽建設，還幫多家建商代辦跑照業務，檢廉將全面清查黃男、戴男經手的建案，不排除有其他公務員涉案。

上月21日，檢廉展開第一波行動，當時曾搜索北市建管處前主任秘書、現任北市都發局專門委員的黃建昌，與其下屬建管處施工科工程員戴一貫，及新北市地政局副局長王聖文住處，另至北市府、新北市府調閱卷證資料，並同步約談晶鑽建設實際負責人李嘉詳，王聖文在搜索後6小時跳樓身亡，留下遺書以死明志未收錢，李嘉詳被收押。

檢廉監聽掌握黃建昌、戴一貫與李勝輝聯繫密切，雙方有金流往來，前天再度搜索台北市都發局、建管處、李勝輝辦公室及住處，帶回3人。

據悉，黃、戴否認收賄，李男坦承於內湖新湖二路的8層樓住宅案申請執照過程中，擔任晶鑽建設的白手套，行賄戴男。記者查證，該建案是「晶鑽帝寶」，尚未完工，已取得使用執照。

都發局專門委員為十職等，與主任秘書、總工程司均同等，僅次於都發局長及副局長，但非主管職。