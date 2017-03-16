曾獲年度新人王 斷送職棒前程

2017-03-16

〔記者林宥辰／綜合報導〕3月7日經典賽台灣隊首戰以色列當天，桃猿隊突然公布簡短的人事異動，指內野手郭修延因酒後產生脫序行為，嚴重違反球隊規定，予以開除處分，永不錄用，當時謠言甚囂塵上，如今確認他因酒後意圖猥褻女大生未遂，除面臨刑責，也葬送選手生涯。

郭修延出身強恕中學青棒隊，服兵役時，隸屬兩棲偵蒐大隊，有「蛙人」的綽號，退伍後，一度離開棒球界當上班族，中斷3年未打球，後來才在弟弟郭永維鼓勵下重回球場。

2012年季末選秀，郭以第4輪第16順位被桃猿選入，2013年以0.314的打擊率，獲該年度新人王，勇敢逐夢的郭修延，還被認為是年輕人力爭上游最佳示範。不過近兩年因球隊新人輩出，他的出賽機會受到壓縮，去年球季僅出賽28場。