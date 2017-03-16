桃猿郭修延醉闖女舍 企圖非禮
2017-03-16
〔記者葉永騫／屏東報導〕綽號「蛙人」的Lamigo桃猿隊前「新人王」郭修延，2月28日凌晨酒後，涉嫌從桃猿隊屏東春訓基地的4樓陽台，攀爬到5樓侵入套房，因發出聲響驚醒20歲女子，郭還沒碰到對方就奪門逃逸，被警方依猥褻未遂、侵入住宅等罪嫌函送法辦。
女驚醒尖叫 嚇跑他
屏東警分局表示，30歲的郭修延體能很好，曾獲選新人王，有海軍陸戰隊服役背景，今年228連假，郭修延酒後凌晨1時許，在Lamigo的屏東春訓基地「屏東安心學苑」，涉嫌從4樓住處陽台爬到5樓陽台侵入屋內，現場是上下鋪的套房，20歲女子當時在上鋪睡覺，下鋪室友因外宿沒有回來，室內光線昏暗，郭修延想要爬到上鋪時，因動作很大，驚醒熟睡中的被害人，女子尖聲大叫，郭頓時酒醒，奪門而出。
被害女子當天報案，警方通知房東調出所有房客資料，被害女子指認出郭修延，立即通知他到警局說明。
郭坦承酒後闖入
郭坦承當天酒後進入該女的房間，詳細情形辯稱酒醉記不得了，強調並沒有碰觸對方身體，被害女子也說，郭男還沒爬上床就被嚇跑了，警方訊後依猥褻未遂、侵入住宅等罪嫌函送屏東地檢署偵辦。
「屏東安心學苑」為屏東縣農會的資產，縣農會委託喜悅管理顧問公司經營，目前是Lamigo的春訓基地，由於靠近屏東大學、交通方便，
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