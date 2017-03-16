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低價搶標 疏浚 砂石兩邊賺

2017-03-16

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕水利署第五河川局辦理疏浚工程，傳出低價搶標弊案，讓專家學者感到憂心，表示河川疏浚是要維持通洪斷面排水正常，確保汛期安全，業者工程費用成本支出，主要是在砂石運輸過程，為減少成本，包括超載砂石等違反安全作業問題可能產生。

嘉義大學土木與水資源工程學系教授劉玉雯說，疏浚降低河床，可以減少淹水情形，一旦有不肖業者低價搶標疏浚工程，為節省成本，可能從工程作業上下其手，舉例而言，每輛砂石車都有載重限制，超載砂石，可能造成交通意外。

謝姓營造業者表示，1噸砂石目前市價可賣400元，如以每輛砂石車可載15噸計算，一趟約可賣6000元，近年河川局、各縣市政府勤疏濬，砂石量大，業者敢低價搶標疏浚工程，得標後，再借用其他公司名義取得土石標，獲取販售砂石的利潤，可說是「兩邊賺」。

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  • 第五河川局。（記者丁偉杰攝）

    第五河川局。（記者丁偉杰攝）

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2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
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