喝花酒護航搶標 河川局政風主任敗壞政風

2017-03-16

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕負責政風查察的水利署第五河川局政風室主任翁嘉振，竟與前任局長洪丕振等官員，疑似接受業者招待喝花酒，護航業者低價搶標朴子溪及八掌溪土石疏浚工程，涉嫌圖利業者販售土石牟利，嘉義地檢署前天約談6名官員及 2名業者，昨依貪污罪嫌聲押政風室主任翁嘉振、李姓工務課約僱員及林姓、劉姓2名業者獲准，前任局長洪丕振以10萬元交保，其餘官員以5萬元交保。

前局長交保 政風主任收押

檢方指出，翁嘉振（42歲）身為第五河川局的政風室主任，負責該局的政風查察、安全防護，並對招標工程有監督之責，卻與前任局長洪丕振、工務課李姓約僱員（54歲）及洪姓、徐姓、方姓等職員，於去年1月，利用五河局辦理「朴子溪斷面49-51疏浚工程」及「八掌溪斷面39-41疏浚工程」等機會，接受或要求某開發營造公司業主林男（48歲）及員工劉男（41歲）等人招待，去嘉義的「夜世界」、「美麗華」等酒店喝花酒，讓原本1500萬標價的工程，由該開發營造公司以500餘萬元底價搶標，業主林男再向別人借牌，投標取得土石標，以販售土石牟利。

檢方認定，翁嘉振與洪丕振等人，明知林男此舉違反「採售分離」之規定，仍護航林男得標。檢調追查1年多，前天搜索五河局等處，帶回6名官員及2名業者，面對檢調訊問，均否認涉案。

辦案人員說，「夜世界」、「美麗華」是嘉義地區規模較大的兩間酒店，經長期跟監發現，五河局官員與廠商喝花酒至少數十次，很頻繁；至於官員有無與小姐出場性交易，或向業者收賄，都會追查到底。

檢調透露，業者低價標得土石疏浚工程後，如何從中減少疏浚成本，各憑本事，但業者主要著眼於販售砂石利益，目前兩個疏浚工程仍施工中，不法獲利金額多寡，仍待釐清。

前局長洪丕振否認涉案

前任局長洪丕振已於去年8月調任水利署副總工程司，他昨否認涉案。

五河局長︰配合調查

現任五河局長陳中憲說，「朴子溪斷面49-51疏浚工程」位於朴子溪月眉橋附近，「八掌溪斷面39-41疏浚工程」位於台南鹽水井水港橋附近，屬該局年度例行疏浚工程。陳中憲說，將全力配合調查，不護短。