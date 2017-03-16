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倒追8旬老鄰長被阻 6旬婦溺殺他堂嬸

2017-03-16

〔記者項程鎮／台北報導〕桃園市60歲婦人劉金香愛上80歲曾姓老鄰長，劉婦不滿曾男78歲堂嬸曾彭桂蘭多次阻止她追求曾男，兩人一言不合扭打起來，一路打到水溝內，劉婦壓坐在曾婦肚子上，將她的頭壓進深約10公分的水裡溺死，最高法院維持高等法院見解，依殺人罪判處劉婦14年徒刑確定。

判決指出，劉婦曾在曾翁家中擔任看護，照顧他行動不便的妻子，對曾翁產生情愫，曾翁妻子過世後，便對曾翁展開追求，前年11月5日清晨4點多，她穿雨衣騎機車到曾家祠堂找曾翁未果，碰到曾翁堂嬸曾彭桂蘭，兩人起衝突，從祠堂打到外頭溝渠，竟把曾婦淹死在水溝裡，事後穿雨衣騎車離開。

60歲婦人 判14年定讞

劉婦否認殺人，只承認和曾婦互毆，直到警察來找她才知曾婦淹死，不過，法醫研究所解剖報告指出，曾婦是生前溺水窒息，體內驗出有矽藻及泥水，且全身有多處傷痕；此外，鄰居也目睹案發後，劉婦穿雨衣離去（見圖，資料照），還曾起疑：「怎麼沒下雨還穿雨衣。」

一、二審皆認為，劉婦本來只是打架傷害曾婦，因一時情緒激動轉化為「不確定故意殺人」，雖然不是直接故意殺害對方，但仍造成殺人的結果，已成立殺人罪，不算是傷害致死，審酌她沒有前科，判處14年徒刑，上訴後被最高法院駁回。

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  • 劉姓女被拍到穿雨衣離去。（資料照，記者周敏鴻翻攝）

    劉姓女被拍到穿雨衣離去。（資料照，記者周敏鴻翻攝）

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相關關鍵字： 60歲女倒追80歲男 78歲堂嬸 劉金香 殺他堂嬸 老鄰長
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