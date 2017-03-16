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冥冥之中／查雙屍案 意外逮一滴血惡狼

2017-03-16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣男子劉士銘在2007年強押女子到路旁草叢性侵並逼迫吞精滅證，雖在被害人外套留下一滴血漬，但因未在警政系統的DNA庫建立紀錄而逍遙法外，再犯多起襲胸案。直到檢警查辦中壢電器行夫妻雙屍懸案，擴大比對，傳喚劉男提取DNA樣本，比對後才揪出他犯草叢性侵案，新竹地院日前依強制性交罪判刑4年2月。

新竹地院調查，2007年某夜，20多歲被害女子與男友吵架負氣離家，途經新竹縣竹北市區時，遭當年33歲劉士銘強押至草叢性侵並逼她口交，還威脅：「吞下去！」逞慾後逃逸。

逼女吞精滅證 留下1滴血

被害女子隔日向親友泣訴報警，但她已洗澡，警方無法採集任何精液或其他物證，加上案發地點偏僻，也無裝設監視器，現場燈光不足，被害人無法看清歹徒面貌，令檢警陷入困境。

多年後DNA揪出惡狼

警方發現被害人當日所穿外套，沾有一處血漬，但送交比對均沒有結果，成為懸案。

直到檢警重新偵辦2003年中壢電器行夫妻雙屍案，將有前科卻未建DNA檔案的罪犯全納入，才意外比對出劉士銘涉此性侵案。

劉士銘向法官供稱，當天他到汽修廠上班，沒有性侵被害人，至於為何她的外套留有他的血跡，也讓他納悶。但法官調查發現，被害人下體傷勢確遭強制性交，且被害女子與劉男互不相識，外套卻有拉扯留下的血漬，認定劉男犯案。

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  • 新竹地院日前依強制性交罪將劉士銘判刑4年2月。(資料照)

    新竹地院日前依強制性交罪將劉士銘判刑4年2月。(資料照)

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