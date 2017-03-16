淘寶賣假證明 中國校花靠它兩度來台

2017-03-16

〔記者黃欣柏／台北報導〕長相甜美、有校花美名的中國籍曲姓女子，前年從淘寶買來假的在職證明後，竟用以充作財力證明，兩度成功來台自由行，士林地院認定曲女行為確實造成移民署審核錯誤，審酌其犯後態度尚可，昨將已嫁作台灣媳婦的曲女依偽造特種文書罪判處拘役55日，得易科罰金5萬5000元。

已嫁來台 偽造文書罪判拘

據悉，來自中國哈爾濱的27歲曲女，因長相甜美，求學期間曾被網友列為人氣校花。她前年逛淘寶時，發現線上可輕易買到假造的「廣州星海集成基地有限公司」在職證明，帳面年薪約15萬8000人民幣（約新台幣70萬元），竟以此作為中客來台自由行的財力證明，藉此於前年4月、10月兩度來台觀光。

士林地檢署去年獲報後介入偵辦，偵查期間意外發現曲女原來已經正式嫁到台灣，士林地院審理後認定曲女確實有行使偽造證明之行為，並造成移民署審核錯誤，審酌她到案後坦承犯行，從寬將她判拘役55日，並給予易科罰金。

根據移民署規定，來台自由行的中國遊客，必須年滿20歲並備有財力證明，資格包括銀行存款超過新台幣20萬元、持有中國金融機關核發的金卡，或年薪超過新台幣50萬元。