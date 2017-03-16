「禮貌賊」塞字條道歉 屋主緊盯門縫逮人
被偷2萬 懷疑樓友幹的
〔記者王捷／台南報導〕這個賊超有禮貌，有問必答；那個被害人超有耐性，請假抓賊。
工程師阿凱（化名）的台南市租屋處，月初被賊闖入竊走約2萬元現金，他懷疑是同層房客潘姓男子所為，便在公布欄貼出「再不還錢就報警」，當晚居然門縫下塞進一張「對不起、會還錢」的字條，兩人「錢還來」、「會還錢」 字條互傳近半個月，阿凱決定請假逮人，在家苦等4個多小時，趁賊塞字條瞬間開門逮人，潘男果真是賊，警方比對筆跡後破案。
32歲潘男有竊盜前科，目前待業，疑似靠家人接濟過活，與阿凱同住透天厝改建的租屋處；本月初發現阿凱常忘記鎖門，認為租屋處沒有監視器，遂趁阿凱出門潛入房間行竊，偷走皮包內現金1萬9000元。
貼公布欄：不還就報警
阿凱懷疑鄰居潘男所為，苦無證據，便在租屋處客廳公布欄張貼公告，希望「小偷」能還錢，否則要與房東一起報警。
豈料，當晚「小偷」就寫紙條，從阿凱的房間門縫下塞進來，紙條寫著「別報警，別讓事情鬧大，跟你說聲對不起，錢我再想辦法還你，非常抱歉，不因（應）該這樣做」，阿凱看到氣炸了，又在公布欄張貼公告，要與「小偷」見面拿錢。
一來一往 字條傳半個月
但「小偷」不斷拖延，從3月10日拖到下個月10日，兩人的紙條戰快半個月逼急阿凱，每次發現字條從門縫中塞進，阿凱就開門，但對方動作更快，一下就不見人影，讓阿凱頻頻逮賊落空。
某次，阿凱與潘男在公用客廳交鋒，潘男問阿凱「餐桌上的一袋蘋果是不是你的」？阿凱說不是，不久蘋果就消失了，留下一張字條「蘋果我吃了，肚子餓沒錢吃飯」，他比對筆跡，認為潘男與「門縫賊」的筆跡相似。
請假在家蹲4小時 逮到賊
為證實「門縫賊」就是潘男，14日阿凱請了假，一定要逮到賊，他一早就起床，盯著房門口，等字條塞進門縫隨時準備開門逮人，預計長期奮戰，苦等了4個多小時，當日下午1時許，阿凱終於看見字條緩緩從門縫底下塞進來，瞬間精神一振，從椅子上跳起來開門，果然發現還蹲在地上還不及跑的潘男。
阿凱拉住潘男，通知房東，3人一起到派出所報案，阿凱提供「蘋果」字條與「道歉」字條給警方參考，潘男起初否認，但警方認為字跡上有多處吻合，最後潘男才坦承犯案，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。
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標題：「禮貌賊」塞字條道歉 屋主緊盯門縫逮人
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