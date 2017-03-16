| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

「禮貌賊」塞字條道歉 屋主緊盯門縫逮人

2017-03-16

被偷2萬 懷疑樓友幹的

〔記者王捷／台南報導〕這個賊超有禮貌，有問必答；那個被害人超有耐性，請假抓賊。

工程師阿凱（化名）的台南市租屋處，月初被賊闖入竊走約2萬元現金，他懷疑是同層房客潘姓男子所為，便在公布欄貼出「再不還錢就報警」，當晚居然門縫下塞進一張「對不起、會還錢」的字條，兩人「錢還來」、「會還錢」 字條互傳近半個月，阿凱決定請假逮人，在家苦等4個多小時，趁賊塞字條瞬間開門逮人，潘男果真是賊，警方比對筆跡後破案。

32歲潘男有竊盜前科，目前待業，疑似靠家人接濟過活，與阿凱同住透天厝改建的租屋處；本月初發現阿凱常忘記鎖門，認為租屋處沒有監視器，遂趁阿凱出門潛入房間行竊，偷走皮包內現金1萬9000元。

貼公布欄：不還就報警

阿凱懷疑鄰居潘男所為，苦無證據，便在租屋處客廳公布欄張貼公告，希望「小偷」能還錢，否則要與房東一起報警。

豈料，當晚「小偷」就寫紙條，從阿凱的房間門縫下塞進來，紙條寫著「別報警，別讓事情鬧大，跟你說聲對不起，錢我再想辦法還你，非常抱歉，不因（應）該這樣做」，阿凱看到氣炸了，又在公布欄張貼公告，要與「小偷」見面拿錢。

一來一往 字條傳半個月

但「小偷」不斷拖延，從3月10日拖到下個月10日，兩人的紙條戰快半個月逼急阿凱，每次發現字條從門縫中塞進，阿凱就開門，但對方動作更快，一下就不見人影，讓阿凱頻頻逮賊落空。

某次，阿凱與潘男在公用客廳交鋒，潘男問阿凱「餐桌上的一袋蘋果是不是你的」？阿凱說不是，不久蘋果就消失了，留下一張字條「蘋果我吃了，肚子餓沒錢吃飯」，他比對筆跡，認為潘男與「門縫賊」的筆跡相似。

請假在家蹲4小時 逮到賊

為證實「門縫賊」就是潘男，14日阿凱請了假，一定要逮到賊，他一早就起床，盯著房門口，等字條塞進門縫隨時準備開門逮人，預計長期奮戰，苦等了4個多小時，當日下午1時許，阿凱終於看見字條緩緩從門縫底下塞進來，瞬間精神一振，從椅子上跳起來開門，果然發現還蹲在地上還不及跑的潘男。

阿凱拉住潘男，通知房東，3人一起到派出所報案，阿凱提供「蘋果」字條與「道歉」字條給警方參考，潘男起初否認，但警方認為字跡上有多處吻合，最後潘男才坦承犯案，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

廣告
  • 潘男行竊後，得知阿凱想報警，急忙寫了字條道歉，不過也因為這張字條露餡。（記者王捷翻攝）

    潘男行竊後，得知阿凱想報警，急忙寫了字條道歉，不過也因為這張字條露餡。（記者王捷翻攝）

  • 示意圖

    示意圖

  • 潘男偷吃放在客廳的蘋果，留下字條道歉。（記者王捷翻攝）

    潘男偷吃放在客廳的蘋果，留下字條道歉。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 留字條道歉 禮貌賊 緊盯門縫逮人 門縫塞字條
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：「禮貌賊」塞字條道歉 屋主緊盯門縫逮人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.