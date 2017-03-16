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醫生兒結交醫生女友 父母舉牌「追殺她」

2017-03-16

〔記者黃欣柏／台北報導〕60多歲蘇姓夫婦，不滿當醫師的兒子與黃姓女醫師交往，4度到黃女任職的醫院高舉「破壞人家家庭」、「放我兒子」等告示牌，甚至還出言恐嚇「她（黃女）到哪裡，我就追殺她到哪裡」，黃女提告，士林地檢署前天偵結，依誹謗及恐嚇危安罪起訴蘇姓夫婦。

檢警調查，住台北市的蘇姓夫婦，不滿當醫師的兒子，與另家醫院的黃姓女眼科醫師交往，去年1、2月間，4度前往黃女工作的醫院大廳抗議，高舉「破壞人家家庭」、「醫界蒙羞」、「奪子棄母」、「離職滾蛋放我兒子」等告示牌外，還在現場發放「一位心碎無助母親的泣訴」等傳單。

劉姓醫師詢問為何批評黃女，蘇母怒嗆：「她到哪裡，我就追殺她到哪裡！」劉男擔心黃女遭遇不測，將這番言論錄音並轉交黃女，黃女認為遭恐嚇，向蘇姓夫婦提告。

蘇姓夫婦偵訊時不願透露反對交往的原因，只說多次請親戚勸兒子分手都沒成效，才會用這種偏激方法抗議；黃女強調蘇姓夫婦行為讓她十分困擾、害怕。檢方認定，此舉已造成黃女心生畏懼，告示牌內容也足以毀損黃女名譽，應予起訴。

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2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
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