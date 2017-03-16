露點照攬客 國籍曝光屢被打槍

2017-03-16

〔記者吳仁捷、曾健銘／新北報導〕29歲中國湖北女子張香允自由行來台，打出「美艷動人OL」當起賣淫女，還自稱台灣某科技公司董事長特助，每小時性交易要價8000元，但通訊軟體「WeChat」個人檔案標示來自中國（見圖，記者吳仁捷翻攝），嫖客發現是中國女，當場「打槍」，警方網路巡邏逮捕張女，她大嘆「錢難賺」，還說，想賺錢環遊世界，才來台賣淫。

誆稱台灣科技公司特助

警方在成人論壇網發現「美艷動人OL」、「董事長特助」，並貼有清涼照的露點攬客資訊，透過WeChat跟張女搭上線，收到她自拍的美艷影像，聲稱是科技公司高層特助，開價昂貴。

員警喬裝恩客，以張女假冒台女為由打槍，趁她與李姓馬伕離去時攔人；張女到案後稱，自己中國籍身分常被嫖客打槍。

警方將馬伕依妨害風化、違反兒童及少年性剝削防制條例送辦，張女4日已被遣返，她離境前說，來台淘金受阻，透露以後不會再來。