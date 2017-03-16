撞交通指揮台 騎士獲國賠

2017-03-16

〔記者楊國文、王駿杰／綜合報導〕新竹巿警局在路口放置重達10多公斤的交通指揮台，方便員警站在台上疏導車流，朱姓機車騎士大白天行經，前輪撞到指揮台犁田，造成腦震盪、骨折，他以當時無人執勤，指揮台棄置路口形成路障，訴請國賠；高等法院認定該指揮台已形成路障，有過失責任，昨判新竹巿警局應賠46萬多元，全案確定。

當時無人執勤 形同路障

朱姓騎士102年10月10日下午2時，騎機車經過新竹巿成功路口，前輪撞到交通指揮台，機車失控滑倒，朱男的頭及右半身撞到路面，致顱內出血及身上多處骨折，送醫後迄今仍因腦震盪而有記憶力減退、右手無法用力等狀況。

朱男指控，該指揮台棄置路口形成路障，且警方未設置任何警告標誌，才造成他受傷，他因而留職停薪，身心飽受煎熬，請求新竹市警局國賠222萬多元。

新竹巿警局主張，交通指揮台是公有公共設施，為員警執行指揮交通勤務需要而設置，指揮台劃有黃黑條紋及紅藍反光條塊，底座長、寬各為65公分，台面長、寬各為45公分、高度44公分，一般用路人應可注意到，質疑朱男未注意車前狀況，在閃黃燈路口未減速慢行。

此外，交通指揮台重10多公斤，若每次勤務交接都要搬到路旁，實有困難，也可能造成車禍，事發時，2名員警剛結束勤務並交接，當班員警在路口引導車輛及回覆民眾詢問，並無過失。

高等法院調查，事故肇因於指揮台放置路口，且當時並無員警站立其上，但朱男騎車經過閃黃燈路口未減速慢行，也未注意車前狀況，「雙方各有一半過失」，昨判新竹巿警局應賠償46萬多元確定。

騎士未減速 責任各半

新竹市警察局長陳耀南說，事故當天，該指揮台放在成功路與和平路口，他發現指揮台無員警執勤時等同路障，若遇天色昏暗或天雨，易發生交通意外。104年向市政府建議並得到核准，撤除全數路口的指揮台，改由員警站在路旁疏導車流，撤除的指揮台都已銷毀。