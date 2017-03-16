撞交通指揮台 騎士獲國賠
〔記者楊國文、王駿杰／綜合報導〕新竹巿警局在路口放置重達10多公斤的交通指揮台，方便員警站在台上疏導車流，朱姓機車騎士大白天行經，前輪撞到指揮台犁田，造成腦震盪、骨折，他以當時無人執勤，指揮台棄置路口形成路障，訴請國賠；高等法院認定該指揮台已形成路障，有過失責任，昨判新竹巿警局應賠46萬多元，全案確定。
當時無人執勤 形同路障
朱姓騎士102年10月10日下午2時，騎機車經過新竹巿成功路口，前輪撞到交通指揮台，機車失控滑倒，朱男的頭及右半身撞到路面，致顱內出血及身上多處骨折，送醫後迄今仍因腦震盪而有記憶力減退、右手無法用力等狀況。
朱男指控，該指揮台棄置路口形成路障，且警方未設置任何警告標誌，才造成他受傷，他因而留職停薪，身心飽受煎熬，請求新竹市警局國賠222萬多元。
新竹巿警局主張，交通指揮台是公有公共設施，為員警執行指揮交通勤務需要而設置，指揮台劃有黃黑條紋及紅藍反光條塊，底座長、寬各為65公分，台面長、寬各為45公分、高度44公分，一般用路人應可注意到，質疑朱男未注意車前狀況，在閃黃燈路口未減速慢行。
此外，交通指揮台重10多公斤，若每次勤務交接都要搬到路旁，實有困難，也可能造成車禍，事發時，2名員警剛結束勤務並交接，當班員警在路口引導車輛及回覆民眾詢問，並無過失。
高等法院調查，事故肇因於指揮台放置路口，且當時並無員警站立其上，但朱男騎車經過閃黃燈路口未減速慢行，也未注意車前狀況，「雙方各有一半過失」，昨判新竹巿警局應賠償46萬多元確定。
騎士未減速 責任各半
新竹市警察局長陳耀南說，事故當天，該指揮台放在成功路與和平路口，他發現指揮台無員警執勤時等同路障，若遇天色昏暗或天雨，易發生交通意外。104年向市政府建議並得到核准，撤除全數路口的指揮台，改由員警站在路旁疏導車流，撤除的指揮台都已銷毀。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 美聯準會升息1碼 官員預期今年再升2次
- 群創總經理 蕭志弘出線
- 裘莉倫敦開講 學生讚好教授
- 消失40年 水牛耕田重現關西
- 經營納骨塔 窮鄉還債利器
- 賴琳恩樂當煮婦 暫緩做人
- 自由廣場》領先全球、搞錯方向的台灣都更
- 老外體驗台灣辦桌 他們覺得很驚訝...
- 美國聯準會宣布升息1碼 進入升息循環
- 聯準會升息後 美股收高
- 國際藝術紀錄影展 明起嘉義市博放映
- 《台股青紅燈》吃到飽恐吃不飽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China begins new construction work in Paracel Islands
- 暫不修法 行政院堅守立場
- 桃園有機蔬菜驗出農藥 2國小遭殃
- 台北》小學版甲子園 樂樂棒球開打
- 女嬰遊印尼染麻疹 急追537名接觸者
- （影音）TWICE飲料代言齊穿短褲秀美腿 子瑜露腰甜笑超電人
- 北台灣又濕又冷 明起冷氣團減弱天氣轉好
- 龍鬚菜曬傷歉收 產業北移那瑪夏
- 捕獲4斤大鮕鮐 農友：友善環境見效
- 宏達電賣上海廠房 Q1可望縮小虧損
- 〈直播瘋特企1〉正妹主播教你當直播網紅 年收破百萬不是夢
- 《米其林掛保證》九州百年鰻魚名店田舍庵 首家海外分店小倉屋開幕
- 拴住澳門百億大亨 女星亮鑽閃婚!
- 魚販回饋做公益 捐216片虱目魚肚
- 小王爺走了! 66歲陳麗麗腦溢血病逝
- 兒藝節 25場戲免費看
- 下屆彰縣長選舉 綠營「現任優先」說掀波
- 《直播瘋特企2》 手機直播App崛起 6大平台生死戰
- 自由廣場》〈北社評論〉台史博館228特展中的「基隆屠殺」風波
- 佳暮英雄救經濟 開創紅藜商機
- 風鈴花開 農改場歡迎賞花
- 山豬王創紀錄 獨自獵2公山豬
- 高公局「假傳聖旨」調閱ETC 法官怒指侵害民眾隱私
- 胡智為挨轟 中繼2局可圈可點
- 四年期國防總檢討 我規劃籌獲匿蹤戰機
- 德財政部發現可疑包裹 警：內含爆裂物
- 一週過夜3次 蕭薔和工具男好到一起泡湯
標題：撞交通指揮台 騎士獲國賠
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email