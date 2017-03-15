邱翁是被安置街友 不曾傷人
2017-03-15
〔記者何玉華、聶瑋齡／新北報導〕對於長照中心發生老人砍死老人的意外，社會局社會救助科科長陳嘉興指出，拿刀刺人的68歲邱翁戶籍登記在戶政事務所，是社會局安置的街友，由機構一視同仁照顧，避免被標籤化；由於邱翁並無自傷、傷人等情況，事前並未接獲相關通報，社會局直至意外發生，才知2名長者相處狀況。
陳嘉興說，社工於99年5月在中和區圓通路北二高橋下首次關懷訪視到邱翁，他曾有過一段婚姻、育有一子，但與家人已經失聯。101年安排邱翁入住街友中途之家，後因糖尿病、白內障等健康狀況不佳，才在104年3月接受勸導，安置到長照中心。
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