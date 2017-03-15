《兩性專家》李昂︰控制體外射精有難度

2017-03-15

〔記者陳炳宏／台北報導〕對於未婚妻告未婚夫性侵的案例，兩性作家李昂表示，男生要控制在體外射精，有其難度，很難判斷到底男性是否故意；李昂指出，女孩子既然答應發生性關係，如果真的擔心懷孕，為何不乾脆要求男方戴保險套？這應是比較保險的做法。

怕懷孕就該戴保險套

李昂表示，在兩性性愛行為時，要男生最後關頭不要射精，需要絕大的意志力，到底男生是刻意射在裡面、還是不小心，實在很難判斷，恐怕不能一味怪罪男方。

李昂也指出，女方既然已答應跟男方發生性關係，如果真的擔心懷孕，不要讓男性射在裡面，為何不乾脆要求男方戴保險套？這是比較保險的做法，男方答應在先卻無法做到，算是有錯，但女方在性行為之前，沒有事先做好預防措施，等男方無法完成困難的任務，再去提告，女方算起來恐怕也有一半的錯，雙方還是應該服從法官的判決。